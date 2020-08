Was ist eigentlich ein Goldstandard?

Dazu bin ich in der komfortablen Lage, mich selbst zitieren zu können: Der folgende Text ist ein Auszug aus dem Buch "Die Geschichte(n) des Geldes", das ich zusammen mit meinem indischen Co-Autoren Vivek Kaul geschrieben habe. Los geht es:Interessanterweise hatten der größte Teil der westlichen Welt und die britischen Kolonien (außer Indien) bis Ende der 1880er einen Goldstandard eingeführt. Anders als die monetären Systeme, welche darauf folgen würden, war das Systems des Goldstandards nicht von Regierungen designt worden. Es hatte sich selbstständig über Jahre hinweg entwickelt.Jörg Guido Hülsmann charakterisierte diese Ära in seinem Buch "Die Ethik der Geldproduktion" mit passenden Worten.Der klassische Goldstandard dieser Zeit habe demnach - bis jetzt zum letzten Mal - gezeigt, wie ein weltweites monetäres System ohne politische Vorgaben entstehen konnte. Die Länder führten unabhängig voneinander jeweils Goldstandards ein. Es gab weder Verträge noch Konferenzen oder Verhandlungen zwischen den Staaten.Ich möchte das "unabhängig voneinander" relativieren. Die Einführung des Goldstandards in diversen Staaten wird wahrscheinlich durchaus davon beflügelt worden sein, dass die damals größte Handelsmacht der Welt - Großbritannien - auf den Goldstandard setzte.Die inhärente Einfachheit des Systems ließ es funktionieren. Es war keine weltweite Organisation notwendig, um zum Funktionieren des Goldstandards ...

