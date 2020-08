FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Angesichts einer deutschen Reisewarnung für große Teile Spaniens und die Ferieninseln Balearen dürften Anleger bei den Papieren der Lufthansa und Tui am Montag einmal mehr Vorsicht walten lassen. Auf Tradegate verloren Lufthansa 1,6 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs am Freitag. Papiere von Tui, deren Haupthandelsplatz die Londoner Börse ist, büßten auf Tradegate fast 6 Prozent ein.



Tui hat nach der Reisewarnung alle Pauschalreisen in die Region abgesagt. Zum Ende der Sommersaison sei das ein weiterer schwerer Schlag für den Reiseveranstalter, sagte ein Händler. Spanien sei eines der wichtigsten Reiseziele für Tui. Zudem sei nicht abzusehen, wann die Warnung wieder aufgehoben werden könnte. Die Lufthansa und ihre Tochter Eurowings halten derweil an ihren Flugplänen und -Kapazitäten für Spanien fest./bek/jha/

