Wechsel im Vorstand der Schaltbau Holding AGDGAP-Ad-hoc: Schaltbau Holding AG / Schlagwort(e): Personalie Wechsel im Vorstand der Schaltbau Holding AG17.08.2020 / 09:05 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Wechsel im Vorstand der Schaltbau Holding AGMünchen, 17. August 2020 - Thomas Dippold, derzeitiger CFO der Schaltbau Holding AG [ISIN DE000A2NBTL2] mit Sitz in München, scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen aus, um sich künftig einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen. Sein Vorstandsmandat wird Herr Dippold am 1. September 2020 niederlegen.Prof. Dr. Thorsten Grenz, jetziger stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Schaltbau Holding AG wurde zum Finanzvorstand (CFO ) der Schaltbau Holding AG bestellt. Prof. Grenz wird seine neue Aufgabe am 1.9.2020 übernehmen. Prof. Grenz wird im Vorstand gemäß § 105 Abs. 2 Satz 1 AktG interimistisch wirken. Währenddessen ruht sein Aufsichtsratsmandat.Herr Dippold wird für eine reibungslose Übergabe zur Verfügung stehen und Herrn Prof. Grenz vorübergehend beratend zur Seite stehen.Thomas Dippold ist bei Schaltbau seit Anfang 2017 als CFO tätig. "Herr Dippold hat in dieser Funktion bis heute einen wesentlichen Beitrag zur Restrukturierung und zum Turnaround der Schaltbau-Gruppe geleistet", betont Dr. Hans Fechner, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Schaltbau Holding AG. "Wir bedauern sein Ausscheiden sehr und danken Herrn Dippold ausdrücklich für seine hervorragende Arbeit. Für die Zukunft wünschen wir ihm alles Gute und viel Erfolg! Zugleich freue ich mich, dass Prof. Grenz interimistisch die Funktion als Finanzvorstand der Schaltbau Holding AG übernimmt".Und Prof. Grenz ergänzt: "Auch ich freue mich auf meine neue Aufgabe. Zugleich möchte ich Thomas Dippold für die langjährige, exzellente Zusammenarbeit und sein Engagement danken".Kontakt: Dr. Kai Holtmann Leiter Investor Relations & Corporate Communications Schaltbau Holding AG Hollerithstraße 5 81829 München Deutschland T +49 89 93005-209 investor@schaltbau.de17.08.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Schaltbau Holding AG Hollerithstraße 5 81829 München Deutschland Telefon: +49 89 - 93005 - 209 Fax: +49 89 - 93005 - 398 E-Mail: investor@schaltbau.de Internet: www.schaltbaugroup.de ISIN: DE000A2NBTL2 WKN: A2NBTL Indizes: Prime Standard Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1119249Ende der Mitteilung DGAP News-Service1119249 17.08.2020 CET/CEST