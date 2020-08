Der Vorstandsvorsitzende der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, Claus Sauter, legt selbst Hand an und hilft bei der Strohernte in Brandenburg Damit möchte er die Bedeutung der Landwirtschaft für die Energie- und Verkehrswende unterstreichen und ein Zeichen für regionale Wertschöpfung setzen. Der konzernunabhängige Bioenergieproduzent stellt aus dem Stroh Biomethan her - ein Biokraftstoff für PKW und ...

