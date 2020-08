Immer mehr Unternehmen erkennen die Vorteile des Homeoffice und wollen dieses Arbeitsmodell - unabhängig von Corona - weiter nutzen. So lässt Google seine Beschäftigen noch bis zum kommenden Sommer daheim, die Allianz will von ihren 150?000 Mitarbeitern auch in Zukunft rd. 40% von zu Hause aus arbeiten lassen.Das spielt IT-Dienstleistern in die Karten, die den gewohnten Arbeitsplatz nach Hause bringen. Mit so genannten "Desktop-as-a-Service" (DaaS) werden komplette Windows-basierte virtuelle Desktops von der Cloud an jedem beliebigen Endgerät bereitgestellt. Der Marktforscher Gartner schätzt, dass sich die Umsätze mit DaaS 2020 auf 1,2 Mrd. US-Dollar fast verdoppeln. Neben unserem Depotwert S&T sowie Cancom (s. S. 3) sehen wir noch weitere Unternehmen von dieser Entwicklung profitieren. Unser ehemaliger Depotwert Bechtle betreut bei vielen öffentlichen Auftraggebern die IT-Systeme, wozu auch die florierende Neuausstattung mit mobilen Endgeräten für Homeoffice und Cloud-Lösungen zählen. Dennoch haben uns die Q2-Zahlen vom Mittwoch (12.8.) nicht überzeugt: Mit einem Umsatz von ...

