Die chinesischen Aktienindizes gewinnen am Montag an Wert, während Gold und die Futures des S&P 500 flach gehandelt werden. Die USA und China haben ihre ursprünglich für Samstag geplante Videokonferenz zur Überprüfung des Phase-1-Deals verschoben. Eine Verschiebung könnte es China ermöglichen, mehr Käufe von US-Exporten zu tätigen, um sich an das vor sechs Monaten vereinbarte Abkommen ...

