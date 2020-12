Die FX-Paarung EURUSD erlebt gerade eine Renaissance. Deutliche Zuwächse machen Hoffnung auf eine langfristige Rally. Allerdings steigt damit auch die Gefahr einer Korrektur. Wo Sie im EURUSD nun Orientierung finden, erfahren Sie in diesen Zeilen und in der LIVE-Besprechung der Chartsituation mit Tickmill-Analyst Mike Seidl. Der große Umschwung gewinnt an Fahrt Tickmill-Analyse: Monatsverlauf im EURUSD Der erste große Versuch, die seit 2008 im EURUSD ...

Den vollständigen Artikel lesen ...