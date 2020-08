BERLIN (Dow Jones)--Der auf Dezember verlegte CDU-Parteitag könnte wegen der andauernden Corona-Beschränkungen erneut verschoben werden. Nach RTL-Informationen berät das CDU-Präsidium an diesem Montagvormittag darüber, das für den 4. bis 5. Dezember in Stuttgart geplante Treffen notfalls erst im Jahr 2021 abzuhalten. Das würde bedeuten, dass auch die Wahl des neuen CDU-Bundesvorsitzenden erst im kommenden Jahr stattfindet und Annegret Kramp-Karrenbauer die Partei noch länger führen würde.

Ein CDU-Sprecher bezeichnete den Bericht eine Spekulation. Der Generalsekretär der CDU, Paul Ziemiak, wird die Presse um 13.30 Uhr von den Ergebnissen der Beratungen im CDU-Präsidium unterrichten.

Wegen der Corona-Beschränkungen war der CDU-Parteitag bereits von September auf Dezember 2020 verlegt worden. Nachfolger von Kramp-Karrenbauer wollen Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen werden.

Der CSU-Vorsitzende Markus Söder hat sich in den vergangen Wochen dafür stark gemacht, dass der gemeinsame Kanzlerkandidat von CDU und CSU erst im Frühjahr bestimmt werden soll. Offiziell will Söder nicht Kanzler werden, aber in Umfragen gilt er als der aussichtsreichste Kandidat.

