Zürich (ots) - Der neue "Regionenreport" von Helsana beleuchtet die Patientenströme in der Schweiz. Patienten orientieren sich nicht an kantonalen Grenzen, sondern beanspruchen ihre medizinische Versorgung vorwiegend regional. Deshalb bilden Versorgungsregionen die Patientenbedürfnisse realistischer ab und erklären das Verhalten der Bevölkerung besser als kantonale Strukturen. Insgesamt scheinen wegen der Versorgungskomplexität kantonale Planungsansätze fragwürdig. Der Report ortet aber interkantonales Koordinationspotenzial für die ambulante und stationäre Gesundheitsversorgung.Die Bildung von Versorgungsregionen ist seit vielen Jahren ein Dauerbrenner in der Politik. Damit verbunden ist die Idee, bereits existierende Strukturen im Gesundheitswesen effizienter zu gestalten. Der Regionen-Report beleuchtet die Patientenströme in der Schweiz und untersucht dabei, inwieweit Patienten ihre medizinischen Leistungen regional oder kantonal in Anspruch nehmen. Es zeigt sich, dass sich Patienten in der medizinischen Versorgung nicht an Kantonsgrenzen halten. Vielmehr be-ziehen sie ihre medizinische Leistungen innerhalb eines wesentlich grösseren Einzugsgebietes. Zwar wird die Grundversorgung, beispielsweise über Hausärzte mehrheitlich lokal beansprucht. Doch die Spezialversorgung ist stark zentrumsorientiert. Zusammenfassend hält der Regionen-Report fest, dass Versorgungsregionen das Verhalten von Patienten und bestehende Kooperations-Netzwerke deutlich besser erklären. Versorgungsregionen existieren de facto schon heute. Die unkoordinierte kantonale Organisation des Schweizer Gesundheitswesens wird wegen kantonsübergreifender Pati-entenströme und Versorgungsinstitutionen zunehmend fragwürdiger.Helsana ortet grossen Bedarf an interkantonaler ZusammenarbeitLaut Verfassung wie auch dem Krankenversicherungsgesetz (KVG) nehmen private Initiativen und die Tarifpartner eine wichtige Rolle im Schweizer Gesundheitswesen ein. Die tatsächliche Verantwortung für die Versorgung ist daher nicht alleine bei den Kantonen zu verorten. Die Analyse der Versorgungsregionen zeigt, dass trotz Regionenbildung weiterhin erhebliche Kostenunterschiede bestehen bleiben. Die Kostenunterschiede sind nicht vollständig durch demographische Strukturen oder unterschiedliche Morbidität erklärbar. Diese Erkenntnis deutet auf Ineffizienzen in den Versorgungsstrukturen hin. Helsana ortet grosses Potenzial bei der Koordination zwischen Kantonen im Sinne einer patientenorientierten Gesundheitsversorgung.Der Regionenreport ist Ausdruck des Engagements von Helsana, mehr Transparenz im Gesundheitswesen zu schaffen und eine faktenbasierte Diskussion anzuregen. Die Sicht auf Versorgungsregionen entfaltet ihren Nutzen primär als Hilfsmittel für unternehmerische und politische Entscheide.Mehr zum Regionen-Report von Helsana unter: www.helsana.ch/regionenreport (http://www.helsana.ch/regionenreport)