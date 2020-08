Sauer macht lustig? Zitrusfrüchte sind lecker und gesund

Wussten Sie, dass es um die 60 Arten von Zitrusfrüchten gibt? Zitrusfrüchte gehören zur Gattung der Rautengewächse und werden vorwiegend in tropischen und subtropischen Gebieten angebaut, aber wachsen auch in Mittelmeerländern.

Die wohl bekanntesten Zitrusfrüchte sind Mandarinen, Zitronen, Orangen, Grapefruits und Limetten. Letztere finden gerne Verwendung in erfrischenden Sommercocktails wie dem Mojito oder dem Caipirinha. Zitrusfrüchte sind dank ihrem hohen Vitamin C Gehalt sehr gesund und vielseitig einsetzbar: frisch gepresst als Saft oder leckeren Smoothie, als geschmackliches i-Tüpfelchen in Salatdressings, frisch geschnitten für einen Obstsalat oder auch eingerührt in Quarkspeisen wie den Orangenquark als Nachtisch. Natürlich sind sie auch bei Getränken der Star. Ein prickelndes Mineralwasser mit einer Scheibe Zitrone schmeckt doch gleich viel besser. Auch viele alkoholische Getränke profitieren von dem sauer-süßem Geschmack der Zitrusfrüchte.

Zitruspflanzen sehen einfach toll aus und erinnern uns gerne an einen Urlaub im Süden. Um das Urlaubsgefühl auch zu Hause zu erleben, ziehen in deutsche Gärten immer mehr eingepflanzte Zitrusbäume wie Orangen, Zitronen, Mandarinen oder Kumquats ein. Diese brauchen allerdings viel liebevolle Pflege und in der kalten Jahreszeit ein gemütliches Winterquartier, am besten im Gewächshaus oder einem Wintergarten, da sie sonst den Winter nicht überstehen und erfrieren.

Grün, Gelb, Orange - Zitrusfrüchte haben viele Farben (Bildquelle: Pixabay / focusonpc)

Die Kleine

Die kleinste Zitrusfrucht, die Kumquat, auch Zwergorange genannt, stammt ursprünglich aus China. Sie hat die Größe einer Pflaume und kann mit samt der Schale und den Kernen gegessen werden. Frisch gepflückt schmeckt die kleine Frucht mit ihrem bitter-süßlichen Geschmack am besten. Da sie mit Schale verzehrt wird, empfiehlt sich der Kauf in Bioqualität. Der Kumquatbaum kann bis zu 4 Meter hoch werden und bringt bis zu mehrere Tausend Früchte pro Jahr hervor.

