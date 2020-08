Warren Buffett und die Kehrtwende bei (Barrick) Gold

Diese Nachricht war eine große Überraschung: Warren Buffetts Investment-Holding Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026) ist im zweiten Quartal in Aktien von Barrick Gold (WKN: 870450 / ISIN: CA0679011084) eingestiegen. Die US-Beteiligungsgesellschaft kaufte knapp 21 Millionen Barrick-Aktien und besitzt damit 1,2 Prozent der Unternehmensanteile.

Selbst Buffett-Fans waren von dieser Meldung überrascht, denn der Star-Investor hatte in der Vergangenheit nie einen Hehl aus seiner Abneigung gegen Gold gemacht. Buffett hatte Gold bisher als absolut sinnlose Investition angesehen.

Gold wird immer attraktiver

Woher kommt also die plötzliche Kehrtwende? Sicherlich dürfte die Entscheidung in Barrick Gold einzusteigen damit zusammenhängen, dass im Zuge der Corona-Pandemie die geldpolitischen Maßnahmen der Notenbanken nochmals dramatisch ausgeweitet worden sind. Dadurch steigen die Geldmengen immer weiter an. Geld wird deshalb immer weniger wert, was für viele Anleger Gold immer attraktiver erscheinen lässt.

