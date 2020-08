Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die jüngsten Inflationszahlen lassen erkennen, dass sich die Corona-Krise in unterschiedlichen Effekten auf die Teuerung äußert, so die Experten von Union Investment.So gebe es preisdämpfende, aber auch preistreibende Auswirkungen. In Deutschland würden derzeit die deflationären Effekte als Folge staatlicher Krisenhilfe überwiegen. Die Senkung des Mehrwertsteuersatzes von 19 auf 16 Prozent (und von 7 auf 5 Prozent) ab 1. Juli für ein halbes Jahr habe die Inflation im Juli erstmals seit April 2016 in den negativen Bereich gedrückt. Die Teuerungsrate sei im Vorjahresvergleich um 0,1 Prozent gefallen. Zum Vergleich: Im Euroraum sei sie im Juli um 0,4 Prozent gestiegen. Der Rückgang in Deutschland sei aber ein temporärer Effekt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...