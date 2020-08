Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Bavaria Real Estate Development GmbH & Co. KG, an welcher die STERN IMMOBILIEN AG ("STERN IMMOBILIEN") (ISIN DE000A13SSX4/ WKN A13SSX) mittelbar einen Anteil von 30 Prozent hält, hat mit Wirkung zum heutigen Tag 89,9 Prozent der BANDURA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG ("BANDURA") an einen institutionellen Investor veräußert, so die STERN IMMOBILIEN AG in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...

