Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der richtungsweisende Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) verzeichnete zum Wochenschluss Gewinne, so die Analysten der Helaba.Mit den massiven Verlusten der letzten Woche sei zuvor aber eine Reihe von Unterstützungen durchbrochen worden und die Charttechnik habe sich eingetrübt. So seien die Indikatoren unisono gen Süden gerichtet oder würden Verkaufssignale liefern. Nach Einschätzung der Analysten könnte es zwar wie am Freitag zu temporären Gegenbewegungen kommen, jedoch sollte eine Korrekturausdehnung bis zum 61,8%-Retracement bei 174,65 nicht ausgeschlossen werden. Kurserholungen würden bei 175,95 und an der 21-Tagelinie bei 176,79 auf Hürden treffen. Darüber könnten Gewinne bis in den Bereich 177,50/81 folgen. Die Trading-Range liege zwischen 174,65 und 176,49. (17.08.2020/alc/a/a) ...

