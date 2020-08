Serabi Gold Plc gab am Freitag die vorläufigen Finanzergebnisse des Juniquartals sowie der zum 30. Juni 2020 geendeten sechs Monate bekannt.



Eigenen Angaben zufolge verzeichnete das Unternehmen im zweiten Quartal Umsätze in Höhe von 16,4 Mio. USD und einen Gewinn nach Steuern von 3,4 Mio. USD oder 0,0574 USD je Aktie. Für die sechs Monate bis Ende Juni wurden Umsätze von 29,5 Mio. USD und ein Gewinn in Höhe von 4,2 Mio. USD gemeldet.



Das EBITDA erreichte im Juniquartal 6,2 Mio. USD (Q2 2019: 3,3 Mio. USD). Im ersten Halbjahr belief sich das EBITDA damit auf 9,4 Mio. USD (H1 2019: 7,6 Mio. USD)



Im zweiten Quartal erzielte Serabi eine Goldproduktion von 8.504 Unzen, während bislang in diesem Jahr 17.524 Unzen gefördert wurden. Die All-In Sustaining Costs (AISC) beliefen sich in den ersten sechs Monaten des Jahres auf 1.265 USD je oz.



