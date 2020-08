Der Aktienkurs von RWE arbeitet weiter an seiner großen Trendwende. Die 200-Tagelinie strebt zielstrebig nach oben und zeugt damit von einem mittelfristigen Aufwärtstrend. Zwischenzeitlich notieren die Papiere wieder auf dem Kursniveau von 2012 und versuchen sich an einem Ausbruch nach oben. Dieser könnte gelingen. Was die RWE-Aktie so attraktiv...

Den vollständigen Artikel lesen ...