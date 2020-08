Google experimentiert mit einem Metatag, der es Websites erlauben soll, in einem stromsparenden Modus zu laufen. So könnte etwa die Laufzeit batteriebetriebener Anzeigegeräte wie Notebooks, Tablets oder Convertibles deutlich verlängert werden. Schon für den übernächsten Chrome-Browser, nämlich ab der Version 86, hat Google ein Experiment mit dem neuen Metatag Battery-Savings angekündigt. Der wird allen Webentwicklern über die sogenannten Origin Trials zur Verfügung stehen. Metatag reduziert Seiten-Performance Damit sollen Seitenbetreiber in die Lage versetzt werden, über einen einfachen Metatag einen energiesparenden Modus des ...

