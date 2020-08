Plug Power (WKN: A1JA81) sammelt Investorengelder ein. Die braucht es auch für die äußerst kostenintensive Marktaufbereitung seiner H2-Technologie. Die Aktie dürfte das weiter befeuern. Etwas mehr als 35 Millionen neue Aktien im Fall der Zusatzoption will Plug Power im Zuge der federführend von Morgan Stanley begleiteten Kapitalerhöhung an Investoren ausgeben zu je 10,25 USD und so 345 Millionen US-Dollar einnehmen. Bezüglich der operativen Verwendung der Finanzmittel hat Plug Power meiner Recherche ...

