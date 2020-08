Wien (www.anleihencheck.de) - Die bevorstehende Woche steht im Zeichen von US-Stimmungsindikatoren für den Monat August, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Mit dem Empire State Index (NY), dem Philly FED Index und den IHS Markit Einkaufmanagerindices (PMIs) stünden wesentliche Veröffentlichungen am Datenkalender, welche Aufschluss über die Dynamik der wirtschaftlichen Erholung geben könnten. Im Unterschied zu den PMIs des ISM, welche solide im Expansionsniveau lägen, hätten IHS Markit PMIs bislang nur eine verhaltene Expansionsdynamik gezeigt. Das Verarbeitende Gewerbe habe erstmals im Juli das Expansionsniveau (50,9) erreicht, während der PMI im Dienstleistungssektor eine Stabilisierung signalisiere (50,0). Die Produktion und Auftragslage scheinen sich zu verbessern, während die Beschäftigungssituation weiterhin gedämpft bleibt, so die Analysten der RBI. Es sei von einer Fortsetzung der von den PMIs signalisierten verhaltenen Konjunkturdynamik auszugehen. ...

