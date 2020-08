Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Robin Freytag, Bondhändler bei der DZ BANK, stellt als Alternative zum Direktinvestment in die Aktie von Vodafone (ISIN GB00BH4HKS39/ WKN A1XA83) eine bonitätsabhängige Schuldverschreibung (ISIN DE000DD5ASW6/ WKN DD5ASW) mit dem Basiswert Vodafone vor.Die Coronakrise habe auch der britische Telekommunikationsriese Vodafone zu spüren bekommen. In den Monaten April bis Juni sei der Gesamtkonzernumsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,4% auf 10,5 Mrd. Euro zurückgegangen. Sehr stabil habe sich der deutsche Markt gezeigt, welcher mit rund einem Drittel den größten Beitrag zum Konzern-EBITDA leiste. Deutlich schlechter sei dagegen das Geschäft in den von der Krise besonders gebeutelten Ländern wie Italien und Spanien gelaufen. In beiden Ländern sei der Serviceumsatz, d.h. ohne Verkauf von Endgeräten, um jeweils fast 7% im Vergleich zum Vorjahresquartal gefallen. ...

