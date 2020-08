Die Softbank-Beteiligung Wework konnte sich im zweiten Quartal 2020 stabilisieren. Wework, die sich immer noch in einer wirtschaftlichen Talsohle befinden und mit der Corona-Pandemie zu kämpfen haben, profitieren jetzt von einer Geldspritze des Großinvestors Softbank.Die Softbank Group stützt weiterhin ihre Beteiligung Wework. Das Unternehmen firmiert seit rund einem Jahr unter dem neuen Namen The We Company (TWC). Der amerikanische Anbieter von Coworking-Plätzen konnte immerhin in Q2 einen Umsatzanstieg ...

