Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von CureVac. Das Tübinger Biotech-Unternehmen, das an einem Corona-Impfstoff arbeitet, ist mit einem fulminanten Preissprung beim IPO am Freitag gestartet. Der Kursanstieg setzt sich auch zum Wochenstart weiter fort. Bei den Verkäufen steht das Papier von Wirecard im Fokus. Nachdem die Aktie von Wirecard bereits in der Vorwoche noch einmal deutlich an Boden verloren hatte, setzt sich die Talfahrt am Montag zunächst weiter fort. Denn in dieser Woche muss Wirecard die Auswahlindizes der DAX-Familie vorzeitig verlassen. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv