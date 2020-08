NEW YORK (Dow Jones)--Mit einer uneinheitlichen Tendenz ist die Wall Street in die neue Woche gestartet. Während sich der Dow-Jones-Index mit einem leichten Minus zeigte, näherte sich der S&P-500 erneut seinem Rekordhoch aus dem Februar bis auf wenige Punkte an. Der Nasdaq-Composite stieg auf ein neues Allzeithoch. Teilnehmer verwiesen allerdings auf die erneut recht niedrigen Umsätze, die der Urlaubssaison in den USA geschuldet seien. Zudem habe die kräftige Erholung der Kurse seit den Tiefs im März in den vergangenen Wochen an Schwung verloren, hieß es. Der S&P-500 habe es in mehreren Versuchen zuletzt nicht geschafft, ein neues Rekordhoch zu markieren.

Der Dow-Jones-Index reduzierte sich um 0,3 Prozent auf 27.845 Punkte unter anderem belastet vom deutlichen Minus der Boeing-Aktie, die 3,4 Prozent verlor. Der S&P-500 legte um 0,3 Prozent auf 3.382 Punkte zu. Der Nasdaq-Composite gewann 1,0 Prozent auf 11.x130 Punkte. An der Nyse gab es 1.526 (Freitag: 1.493) Kursgewinner und 1.465 (1.448) -verlierer. Unverändert schlossen 77 (127) Titel.

Zentrale Themen waren nach wie vor das politische Ringen um eine Fortsetzung der Corona-Hilfen und die Spannungen zwischen USA und China. Eigentlich hatten beide Seiten für den 15. August Verhandlungen über das vor einem halben Jahr abgeschlossene Phase-1-Handelsabkommen geplant, die aber auf unbestimmte Zeit verschoben wurden.

Am Montag begann überdies in den USA der virtuelle Parteitag der Demokraten, der bis Donnerstag dauert. Joe Biden soll dort am Dienstag als Präsidentschaftskandidat nominiert werden.

Der Empire State Manufacturing Index für August brach auf 3,7 Punkte von 17,2 im Juli ein. Ökonomen hatten einen Anstieg auf 19,0 Punkte erwartet. Nach Meinung der Helaba-Marktstrategen sollte der Rückgang aber nicht überbewertet werden, denn der Index habe sich in den drei Monaten zuvor kräftig erholt und liege im Expansionsbereich, weshalb das übergeordnete Erholungsszenario nicht infrage zu stellen sei.

Buffett-Einstieg beflügelt Barrick Gold

Die Aktie von Barrick Gold stieg um 11,6 Prozent. Die Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway von Investorenlegende Warren Buffett ist mit dem Kauf von 20,9 Millionen Aktien im Wert von rund 564 Millionen Dollar bei Barrick eingestiegen.

Die Curevac-Aktie setzte nach ihrem fulminanten Börsendebüt am Freitag ihre Aufwärtsbewegung fort. Die Titel des Pharmaunternehmens legten um weitere 38,1 Prozent auf 77,20 Dollar zu. Der Emissionspreis hatte bei 16 Dollar gelegen. Das Unternehmen forscht an einem Impfstoff gegen das Coronavirus.

Die Papiere von Rackspace Technology kletterten um 10,3 Prozent. In einem Reuters-Bericht hieß es, dass Amazon eine Minderheitsbeteiligung an Rackspace erwerben wolle. Für die Amazon-Aktie ging es um 1,1 Prozent nach oben.

Die Aktien von Principia Biopharma stiegen um 9,4 Prozent. Der Pharma-Konzern Sanofi hat die Akquisition für einen Unternehmenswert von insgesamt rund 3,36 Milliarden Dollar vereinbart. Die Tesla-Aktie setzte ihren jüngsten Höhenflug fort und übersprang erstmals die Marke von 1.800 Dollar. Die Titel gewannen 11,2 Prozent auf 1.836 Dollar.

Ölpreise klettern auf Fünfmonatshoch

Kräftig aufwärts ging es mit den Ölpreisen. Händler verwiesen auf Berichte, wonach die großen Ölproduzenten der Opec+ im vergangenen Monat rund 97 Prozent der vereinbarten Produktionskürzungen eingehalten hätten, um die negativen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auszugleichen. Im Laufe der Woche wird sich die Opec+ treffen um über die schrittweise Aufhebung von Fördermengenkürzungen zu sprechen. Das Barrel US-Sorte WTI stieg um 1,9 Prozent auf 42,79 Dollar. Der Brent-Preis legte um 1,1 Prozent auf 45,30 Dollar zu.

Der Dollar gab nach, der Dollar-Index verlor 0,3 Prozent. Der Euro legte dagegen im späten US-Handel auf 1,1871 Dollar zu. Die Commerzbank sieht die zunehmend auf Sanktionen setzende US-Außenpolitik als Belastungsfaktor für den Dollar. Von den Analysten der Societe Generale hieß es, der Euro sei vor dem Hintergrund steigender Corona-Fallzahlen in Europa eigentlich schon viel zu hoch gelaufen.

Gold verzeichnete den größten Tagesgewinn seit vier Monaten. Teilnehmer begründeten dies vor allem mit dem schwächelnden Dollar. Dazu kam der Einstieg von Berkshire Hathaway bei Barrick Gold, dem weltweit zweitgrößten Goldminenbetreiber. Der Preis für die Feinunze stieg um 2,0 Prozent auf 1.984 Dollar.

Der anstehende Parteitag der Demokraten ließ auf Sicherheit bedachte Anleger zu Staatsanleihen greifen. Es gebe Befürchtungen, dass sich eine Einigung von Demokraten und Republikanern auf weitere Corona-Hilfen infolge des Parteitags verzögern werde, hieß es. Die Rendite zehnjähriger Papiere fiel um 2,4 Basispunkte auf 0,68 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 27.844,91 -0,31 -86,11 -2,43 S&P-500 3.381,99 0,27 9,14 4,68 Nasdaq-Comp. 11.129,73 1,00 110,42 24,04 Nasdaq-100 11.288,57 1,11 124,12 29,26 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,16 1,6 0,15 -104,1 5 Jahre 0,29 -0,8 0,29 -163,9 7 Jahre 0,48 -2,8 0,50 -177,1 10 Jahre 0,68 -2,4 0,71 -176,1 30 Jahre 1,44 -1,2 1,45 -163,2 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:13 Uhr Fr, 17:08 Uhr % YTD EUR/USD 1,1871 +0,24% 1,1866 1,1832 +5,9% EUR/JPY 125,81 -0,37% 126,40 125,98 +3,2% EUR/CHF 1,0753 -0,14% 1,0778 1,0756 -1,0% EUR/GBP 0,9052 +0,11% 0,9056 0,9026 +7,0% USD/JPY 105,98 -0,60% 106,51 106,48 -2,6% GBP/USD 1,3111 +0,12% 1,3105 1,3110 -1,1% USD/CNH (Offshore) 6,9334 -0,15% 6,9369 6,9416 -0,5% Bitcoin BTC/USD 12.344,26 +4,07% 11.835,76 11.671,76 +71,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 42,79 42,01 +1,9% 0,78 -25,9% Brent/ICE 45,30 44,80 +1,1% 0,50 -27,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.984,21 1.944,61 +2,0% +39,60 +30,8% Silber (Spot) 27,48 26,45 +3,9% +1,03 +53,9% Platin (Spot) 957,35 945,58 +1,2% +11,78 -0,8% Kupfer-Future 2,91 2,86 +1,7% +0,05 +3,1% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 17, 2020 16:19 ET (20:19 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.