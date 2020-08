Sensako, ein führendes südafrikanisches F&E-Saatgutunternehmen, verfügt über eine starke Marktposition auf dem Weizenmarkt

Durch die Übernahme wird ein schnellerer Eintritt von Syngenta Seeds in den südafrikanischen Saatgutmarkt möglich

Die Übernahme ermöglicht es Syngenta Seeds, die Markteinführung der Viptera-Trait-Technologie zur Bekämpfung des Herbst-Heerwurms und seiner verheerenden Auswirkungen auf die südafrikanischen Landwirte zu beschleunigen

Syngenta Seeds hat heute den Abschluss der Übernahme von Sensako bekannt gegeben, einem auf Getreide spezialisierten südafrikanischen Saatgutunternehmen.

Sensako ist ein führendes F&E-Saatgutunternehmen, das seit 1958 besteht. Es verfügt über eine starke Marktposition auf dem Weizenmarkt in Südafrika und verkauft außerdem Weizen in Namibia, Sambia und Lesotho. Durch die Übernahme schafft Syngenta Seeds die Grundlage für zukünftiges Wachstum und beschleunigt den Eintritt von Syngenta Seeds in den südafrikanischen Saatgutmarkt für Weizen, Mais und Sonnenblumen.

"Wir freuen uns darauf, das kompetente Team von Sensako und unser weltweit expandierendes Saatgutunternehmen zusammenzuführen", sagte Jeff Rowe, Präsident von Syngenta Seeds. "Durch diese strategische Investition können wir mehr Auswahl bieten, innovativer sein und mehr Technologie einsetzen, um den Landwirten in der Region zum Erfolg zu verhelfen. Vor allem aber werden wir die Möglichkeit haben, den Landwirten unsere innovative Viptera-Trait-Technologie zur Verfügung zu stellen, um die permanente, sich schnell ausbreitende Bedrohung durch den Herbst-Heerwurm in Südafrika zu bekämpfen."

Sensako ist derzeit ein Vertriebspartner für Sonnenblumensaatgut von Syngenta. Syngenta Seeds vertreibt auch Gemüsesaatgut in Südafrika, und Syngenta Crop Protection ist ein wichtiger Akteur auf diesem Markt.

"Dank der erfolgreichen Marke Sensako ist Syngenta Seeds dazu in der Lage, sich als Marktführer auf dem südafrikanischen Weizenmarkt zu positionieren", sagte Gaël Hili, Regionaldirektor für Europa, Afrika und den Nahen Osten (Europe, Africa and Middle East, EAME) bei Syngenta Seeds. "Dank unserem weltweit führenden Keimplasmapool, den vorhandenen Zuchtprogrammen von Sensako und seiner Erfahrung sowie Führungsposition im Bereich Forschung und Entwicklung in Afrika bietet sich uns auch im Hinblick auf die Kernkulturen Mais, Sonnenblumen und Soja eine bedeutende Wachstumschance."

Patrick Graham, kaufmännischer Leiter von Sensako, fügte hinzu: "Seit der Übernahme von Sensako im Jahr 2008 liegt unser Hauptaugenmerk darauf, den Getreideproduzenten und -verarbeitern durch unsere bewährten genetischen Methoden und verlässlichen Forschungsplattformen Vorteile zu verschaffen. Wir haben mit Syngenta einen Partner gefunden, der ähnliche Werte vertritt. Die langjährige Erfahrung, die Technologie und das Know-how von Syngenta im Saatgutbereich sowie die Plattform und die Vermögenswerte, die Sensako bietet, werden für die südafrikanische Landwirtschaft von unschätzbarem Wert und Nutzen sein."

Dr. Francois Koekemoer, Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Sensako, erklärte: "Ich bin sehr gespannt und freue mich darauf, aktiv daran mitzuwirken, die Technologie und den Zugang zu Keimplasmaquellen von Syngenta in Südafrika bereitzustellen. Diese beiden Maßnahmen werden für die Produzenten in Südafrika von erheblichem Mehrwert sein."

Weitere Informationen über den Geschäftsbereich von Syngenta Seeds finden Sie hier: https://www.syngenta.com/seeds. Weitere Informationen über Sensako finden Sie hier: https://www.sensako.co.za/.

Über Syngenta

Syngenta ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Landwirtschaft. Unser Ziel ist es, einen Beitrag zur nachhaltigen Ernährung der Menschheit zu leisten und gleichzeitig den Planeten zu schonen. Mit erstklassiger wissenschaftlicher Forschung und innovativen Pflanzenlösungen wollen wir die Nachhaltigkeit, Qualität und Sicherheit der Landwirtschaft verbessern. Unsere Technologien ermöglichen es Millionen von Landwirten auf der ganzen Welt, die begrenzten landwirtschaftlichen Ressourcen besser zu nutzen. Mit 28.000 Beschäftigten in mehr als 90 Ländern arbeiten wir daran, die Anbaumethoden von Nutzpflanzen zu verändern. Durch Partnerschaften, Zusammenarbeit und den Aktionsplan für verantwortungsvolles Wachstum ("The Good Growth Plan") setzen wir uns für die Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktivität, die Verhinderung der Auslaugung von Böden, die Verbesserung der Artenvielfalt und die Wiederbevölkerung ländlicher Gemeinden ein. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.syngenta.com und www.goodgrowthplan.com.

Warnhinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die an Begriffen wie "erwarten", "würde", "wird", "potenziell", "Pläne", "Aussichten", "geschätzt", "anstreben", "planmäßig" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen sind. Entsprechende Aussagen können mit Risiken und Unwägbarkeiten verbunden sein, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Aussagen in dieser Mitteilung abweichen. Für Syngenta umfassen solche Risiken und Unwägbarkeiten unter anderem Risiken im Zusammenhang mit rechtlichen Verfahren, behördlichen Zulassungen, der Entwicklung neuer Produkte, erhöhtem Wettbewerb, Kundenkreditrisiken, allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen, Richtlinienkonformität und Korrekturmaßnahmen, Rechten an geistigem Eigentum, der Umsetzung von betrieblichen Veränderungen, der Wertminderung immaterieller Vermögenswerte, der Einschätzung von gentechnisch veränderten Nutzpflanzen und Organismen oder Pflanzenschutzchemikalien durch die Konsumenten, klimatischen Schwankungen, Wechselkurs- und/oder Rohstoffpreisschwankungen, Beschaffungsvereinbarungen mit einer einzigen Bezugsquelle, politischen Ungewissheiten, Naturkatastrophen sowie Verstößen gegen die Datensicherheit oder anderen Beeinträchtigungen von Informationstechnologien. Syngenta übernimmt keine Verantwortung für die Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen, um tatsächliche Ergebnisse, geänderte Annahmen oder sonstige Faktoren zu berücksichtigen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

