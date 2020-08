BERLIN (dpa-AFX) - Die deutschen Landwirte ziehen am Dienstag (11.00 Uhr) in Berlin eine Bilanz der diesjährigen Ernte. Klar ist, dass die Bauern auch in diesem Jahr wieder unter Trockenheit, Hitze und Starkregen zu leiden hatten. Der Präsident des Deutschen Bauernverbands, Joachim Rukwied, sowie Vizepräsident Wolfgang Vogel wollen über die reinen Zahlen hinaus auch darüber sprechen, vor welchen Problemen die Landwirte derzeit stehen, und wie die Betriebe gegen steigende Risiken abgesichert werden können, die der Klimawandel für die Ernten bringt./ted/DP/stw

