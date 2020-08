An sich arbeitet Molecular auf dem Gebiet der Tiermedizin. Dennoch verfügt sie über ein Präparat, das laut Tests auch für die Behandlung gegen Covid-19 einzusetzen wäre. In Laborversuchen ergaben sich bis jetzt starke antivirale Wirkungen. Wir setzen die Aktie auf die Watchlist.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.

MOLECULAR PARTNERS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de