MBB SE wächst trotz COVID-19 im ersten Halbjahr und bestätigt Prognose für 2020DGAP-Ad-hoc: MBB SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Prognose MBB SE wächst trotz COVID-19 im ersten Halbjahr und bestätigt Prognose für 202018.08.2020 / 08:09 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MARMBB SE wächst trotz COVID-19 im ersten Halbjahr und bestätigt Prognose für 2020Berlin, 18. August 2020 - MBB SE (ISIN DE000A0ETBQ4), ein mittelständisches Familienunternehmen, hat im ersten Halbjahr 2020 seinen Umsatz um 30,8 % auf 328,9 Mio. EUR gesteigert. Das bereinigte EBITDA lag mit 28,7 Mio. EUR und einer Marge von 8,8 % unter dem Vorjahreszeitraum, was insbesondere auf die geringere Profitabilität der Tochterunternehmen Aumann, Delignit und OBO im Segment Technological Applications zurückzuführen ist. Die Nettoliquidität im MBB-Konzern betrug zum Halbjahr 215,3 Mio. EUR, wovon 180,8 Mio. EUR auf die Holding MBB SE entfielen.Insbesondere Friedrich Vorwerk und DTS haben sich im ersten Halbjahr sehr positiv entwickelt. Die beiden Unternehmen, welche zusammen das Service & Infrastructure Segment bilden, haben mit 171,9 Mio. EUR mehr als die Hälfte zum Umsatz der MBB-Gruppe beigetragen. Mit 24,9 Mio. EUR war auch der EBITDA-Beitrag des Segments zur Gruppe erheblich. Im Segment Technological Applications waren hingegen die Auswirkungen von COVID-19 sehr deutlich spürbar. Der Segmentumsatz ging im ersten Halbjahr um 32,9 % auf 118,5 Mio. EUR zurück, das bereinigte EBITDA lag bei 0,8 Mio. EUR. Das Segment Consumer Goods, bestehend aus CT Formpolster und Hanke Tissue, verzeichnete einen Umsatzrückgang von 13,4 % auf 38,5 Mio. EUR bei einem EBITDA von 3,6 Mio. EUR.Trotz COVID-19 Pandemie sieht sich MBB in der Lage, die ursprüngliche Jahresprognose von mehr als 660 Mio. EUR Umsatz und einer bereinigten EBITDA-Marge von 8-10 % zu bestätigen. Die Folgen der Pandemie haben zwar einzelne Geschäftsbereiche der MBB belastet, weshalb die Prognose zuletzt unter Vorbehalt stand. Derzeit erwartet das Management jedoch, dass die Schwäche der betroffenen Bereiche durch die positive Entwicklung des Segments Service & Infrastructure kompensiert werden kann. Darüber hinaus sieht sich MBB für neue Zukäufe hervorragend aufgestellt und erwartet in den nächsten Monaten eine Zunahme möglicher Akquisitionsopportunitäten.Der vollständige Halbjahresbericht 2020 ist unter www.mbb.com verfügbar.MBB SE Joachimsthaler Straße 34 10719 Berlin Tel +49 30 844 15 330 Fax +49 30 844 15 333 anfrage@mbb.com www.mbb.comGeschäftsführende Direktoren Dr. Christof Nesemeier (CEO) Dr. Constantin Mang Klaus SeidelVorsitzender des Verwaltungsrats Gert-Maria FreimuthRegistergericht Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Registernummer: HRB 16545818.08.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: MBB SE Joachimsthaler Strasse 34 10719 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0) 30 844 15 330 Fax: +49 (0) 30 844 15 333 E-Mail: anfrage@mbb.com Internet: www.mbb.com ISIN: DE000A0ETBQ4 WKN: A0ETBQ Indizes: PXAP Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1119733Ende der Mitteilung DGAP News-Service1119733 18.08.2020 CET/CEST