Am Montag hat Weißrussland entlang seiner Grenze zu Litauen und Polen mit einer Militärübung begonnen. Zuvor hatte das Land seinen Nachbarn vorgeworfen, die Proteste in Minsk beeinflusst zu haben, um sie eskalieren zu lassen, berichtet "The Daily Sabah". Am Montag hat Polen damit begonnen, die Lage...

Den vollständigen Artikel lesen ...