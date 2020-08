FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Grand City Properties vor einer Telefonkonferenz zu den Halbjahreszahlen von 22 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Investoren dürften sich auf die Bewertung und mögliche Zukäufe des Immobilienkonzerns fokussieren, schrieb Analyst Markus Scheufler in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2020 / 06:01 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU0775917882

