FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind am Dienstag mit leichten Abgaben gestartet. Im Handel wird auf die jüngste Entwicklung der Infektionszahlen verwiesen. So soll auch Bundeskanzlerin Angela Merkel laut einem Bericht in der Bild-Zeitung vor einem Desaster bei Corona gewarnt haben. Noch sei Corona "beherrschbar", doch die steigende Zahl der Infizierten - vor allem verursacht durch Urlaubs-Rückkehrer - sei "bedrohlich".

Bei BHP enttäuscht die Dividende - Evotec in Allianz mit Novo Nordisk

Der DAX verliert 0,2 Prozent auf 12.897 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,2 Prozent auf 3.301 nach unten. In den USA hat der Nominierungsparteitag der Demokraten begonnen, so langsam beginnt damit die heiße Phase im US-Wahlkampf. Keine Entspannung zeichnet sich derweil im US-chinesischen Handelsstreit ab, nachdem das US-Handelsministerium am Vortag bereits neue Vorschriften erlassen hat, die den Zugang von Huawei zu im Ausland produzierten Chips einschränken.

Auf Unternehmensseite ist es ruhig. BHP (minus 2,5 Prozent) hat überzeugende Zahlen für das Ende Juni beendete Geschäftsjahr vorgelegt. Für die Jefferies-Analysten fiel das EBITDA leicht über ihren Schätzungen aus, aber leicht unterhalb des Konsens. Die Dividende für das zweite Halbjahr in Höhe von 0,55 Dollar je Aktie sei niedriger als erwartet. Den angekündigten Plan zum Ausstieg aus der Kraftwerkskohle werten sie als längerfristig positiv. Auch RBC zeigt sich von der Dividende enttäuscht.

Evotec steigen gegen den Trend um 1,7 Prozent. Das Biotechunternehmen hat am Morgen bekannt gegeben, mit Novo Nordisk eine strategische Allianz zur Erforschung und Entwicklung von Therapeutika für Patienten mit chronischen Nierenerkrankungen gegründet zu haben. Evotec wird eine Abschlagszahlung, Forschungszahlungen und mehr als 150 Millionen Euro Meilensteinpotenzial je Produkt sowie Umsatzbeteiligungen erhalten.

Persimmon tröstet die Anleger mit Dividende

Für Tele Columbus geht es nach Zahlen um 3 Prozent nach unten. Der Umsatz liege 3 Prozent unter dem Konsens, das EBITDA habe die Markterwartung knapp verfehlt, heißt es im Handel. Geberit ziehen dagegen um 1,4 Prozent an. Das EBITDA ist im zweiten Quartal laut Jefferies um 10 Prozent über dem Konsens ausgefallen. Persimmon steigen an der Londoner Börse um 4,9 Prozent - positiv wertet Marktstratege David Madden von CMC Markets, dass eine "bescheidene" Zwischendividende von 40 Pence gezahlt werde.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.300,93 -0,15 -4,92 -11,86 Stoxx-50 2.980,01 -0,22 -6,62 -12,43 DAX 12.897,20 -0,18 -23,46 -2,66 MDAX 27.382,64 -0,39 -107,38 -3,29 TecDAX 3.095,40 -0,39 -12,26 2,67 SDAX 12.577,87 0,04 5,38 0,53 FTSE 6.103,80 -0,39 -23,64 -18,76 CAC 4.960,35 -0,23 -11,59 -17,02 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,47 -0,01 -0,71 US-Zehnjahresrendite 0,66 -0,03 -2,02 DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1893 +0,16% 1,1874 1,1865 +6,0% EUR/JPY 125,51 -0,32% 125,92 125,85 +3,0% EUR/CHF 1,0767 +0,04% 1,0762 1,0756 -0,8% EUR/GBP 0,9039 -0,26% 0,9063 0,9063 +6,8% USD/JPY 105,53 -0,48% 106,03 106,05 -3,0% GBP/USD 1,3156 +0,37% 1,3108 1,3093 -0,7% USD/CNH 6,9220 -0,15% 6,9322 6,9335 -0,6% Bitcoin BTC/USD 12.262,26 -0,552 12.330,26 12.164,88 +70,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 42,89 42,89 0% 0,00 -25,8% Brent/ICE 45,24 45,37 -0,3% -0,13 -27,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.005,75 1.988,60 +0,9% +17,15 +32,2% Silber (Spot) 28,20 27,58 +2,3% +0,63 +58,0% Platin (Spot) 965,43 954,00 +1,2% +11,43 +0,0% Kupfer-Future 2,90 2,90 -0,0% -0,00 +2,9% ===

