Lass dein Haar aufblühen!

Fine hair, I don't care! Feines, plattes Haar ohne Volumen, das schnell in sich zusammenfällt, ist ab sofort Geschichte! Die neue Pantene Pro-V Miracles Lift Volume Kollektion wurde speziell für feines Haar entwickelt und ist voller Nährstoffe, die das Haar stärken und sichtbar verdicken. Die Formulierungen von Shampoo, Conditioner und Intensivmaske sind frei von Silikonen. Durch die Kombination der Pro-V-Wissenschaft mit Biotin und Rosenwasser vollbringt die neue Pantene Pflegekollektion tägliche Haarwunder. So können sich nun auch Frauen mit feinem Haar von dem guten Gefühl eines Great Hair Days beflügeln und ihr Haar aufblühen lassen.

"Unsere Forschung mit einem Psychologie-Professor an der Universität Yale zeigt, dass Frauen mit feinem, glattem Haar die wenigsten Great Hair Days haben1. Dieser Haartyp hat 50 weniger Proteine als dickeres Haar und neigt daher dazu, innerhalb weniger Stunden nach dem Styling in sich zusammen zu fallen. Deshalb haben wir eine komplette Produktlinie entwickelt, die genau dieses Problem adressiert, um auch Frauen mit feinem Haar ein tolles Haargefühl schenken zu können", erklärt Dr. Jeni Thomas, PhD, Wissenschaftliche Expertin von Pantene Pro-V.

Mit der neuen, wirksamen Formel, die Pantene Pro-V Wissenschaft mit Rosenwasser und Biotin kombiniert und speziell für die Bedürfnisse von feinem Haar entwickelt wurde, sorgen die fünf Produkte der Pantene Pro-V Miracles Lift Volume Kollektion für dickeres und volleres Haar2! Dabei wird das Haar mit genau der richtigen Nährstoffmenge versorgt, ohne es zu beschweren. Für Fülle in den Längen und Volumen am Ansatz und ein schwereloses Haargefühl. Getestet von den Vitaminexperten des Swiss Vitamin Institute.

DAS GESAMTE PANTENE PRO-V MIRACLES LIFT VOLUME SORTIMENT UMFASST:

Pantene Pro-V Miracles Lift Volume silikonfreies Shampoo und Pflegespülung

Das Dreamteam mit Biotin Rosenwasser: Unser silikonfreies Shampoo Conditioner-System verleiht dem Haar sofortige Fülle und sichtbare Dicke. Indem es Nährstoffe zuführt, trägt es auch dazu bei, das Haar gegen Styling-Schäden zu stärken.

Anwendung: Das Shampoo ins nasse Haar einmassieren und anschließend ausspülen. Tragen Sie dann den Conditioner auf die Längen Ihres Haares auf. Spülen Sie das Haar gründlich aus. Beide Produkte sind für den täglichen Gebrauch geeignet.

Pantene Pro-V Miracles Fullness Strength silikonfreie Haarmaske

Der Kraftspender mit Biotin Rosenwasser: Unsere silikonfreie Maske mit Mikro- Boostern stärkt feines, kraftloses Haar von innen heraus gegen Styling-Schäden, ohne es zu beschweren für sichtbar dickeres und volleres Haar.

Anwendung: Nach der Haarwäsche anstelle der Pflegespülung auf die Längen und Spitzen im feuchten Haar auftragen, 2 Minuten einwirken lassen und gründlich ausspülen.

Pantene Pro-V Miracles Grow Thick haarverdickende Intensivpflege

Der Special-Effect-Experte: Die Pantene Pro-V Grow Thick haarverdickende Intensivpflege wurde speziell für feines oder dünner werdendes Haar entwickelt. Verstärkende, haltgebende Inhaltsstoffe legen sich um die einzelnen Haarfasern und vergrößern so den Umfang der einzelnen Haare, ohne sie zu verkleben. Die besondere Formel, die Pro-V-Wissenschaft mit Rosenwasser, Biotin, Vitamin B3, Panthenol und Mikro-Boostern kombiniert, verleiht Ihrem Haar Volumen vom Ansatz bis in die Länge. So wirkt das Haar von der Wurzel an voller und scheint, als habe man 6.500 zusätzliche Haare.

Anwendung: Die Intensivpflege eignet sich ideal für die tägliche Anwendung im nassen Haar. Dafür zuerst einen Scheitel ziehen und das Spray mit dem Sprühkopf an drei Stellen der Scheitellinie auf die Kopfhaut sprühen. Im Anschluss weitere Scheitel ziehen und die Anwendung wiederholen ca. 5-mal -, bis möglichst die gesamte Kopfhaut von Ohr zu Ohr abgedeckt ist. Anschließend das Produkt eine Minute lang sanft in die Kopfhaut einmassieren und nicht ausspülen. Die Haare können anschließend wie gewohnt gestylt werden. Auch für die Anwendung auf coloriertem Haar geeignet.

Pantene Pro-V Miracles 7in1 schwereloses Haaröl-Spray

Das Multitalent: Diese einzigartige Pro-V-Haarölformel mit Rizinusöl Biotin Rosenwasser hat 7 erstaunliche Anwendungsvorteile: Sie 1) stärkt schwaches Haar gegen Stylingschäden, 2) hilft, Bildung von Spliss vorzubeugen, 3) verbessert die Kämmbarkeit, 4) schützt schwaches Haar vor Hitzestyling, 5) sorgt für einen leichten Glanz, 6) bändigt Frizz und abstehende Haare, 7) verströmt einen leichten, erfrischenden Geruch.

Anwendung: Auf nasses oder trockenes Haar auftragen. Nach Belieben stylen. Nicht ausspülen.

DARUM LIEBEN WIR ROSENWASSER UND BIOTIN

Rosenwasser

Ist bekannt als wahres Schönheitselixier und ergiebiger Feuchtigkeitsspender.

Die antioxidativen Eigenschaften des Rosenwassers sollen dazu beitragen, die Hautzellen zu stärken und das Hautgewebe zu regenerieren. Seine feuchtigkeitsspendenden und beruhigenden Eigenschaften sowie seine natürliche antiseptische, entzündungshemmende und antibakterielle Wirkung macht es zu einer Beautygeheimwaffe. Das duftende Elixier hat Tradition und wird seit Jahrhunderten von Frauen auf der ganzen Welt verwendet.

Biotin

Zählt zu den Favoriten für gesunde Kopfhaut und schönes Haar.

Es gehört wie Folsäure zur Gruppe der B-Vitamine und ist auch als Vitamin B7 bekannt. Biotin spielt eine wesentliche Rolle in unserem Stoffwechsel, ist am Aufbau von Keratin beteiligt und fördert so das gesunde Wachstum von Haut, Haaren und Nägeln.

