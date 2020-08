Die Hausse im Technologiebereich läuft in atemberaubendem Tempo, doch nicht alle Werte profitieren gleichermaßen von der Kaufstimmung. So tun sich unsere beiden heutigen Protagonisten bereits seit geraumer Zeit schwer mit dem strammen Marschtempo im Technologiebereich. Zuletzt wurde die Lücke immer größer. Bleiben wir zunächst bei der Aktie des Netzwerkspezialisten Cisco Systems (WKN: 878841 | ISIN: US17275R1023 | Ticker-Symbol: CIS). In unserer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...