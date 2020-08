Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Aachen (pta023/18.08.2020/14:05) - SCHUMAG Aktiengesellschaft: Durchführung einer Kapitalerhöhung beschlossen



Der Vorstand der Schumag Aktiengesellschaft (WKN 721670) hat heute beschlossen unter Ausgabe von bis zu 1.999.999 neuen Aktien (entspricht knapp 50% des Grundkapitals) eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Gewährung des gesetzlichen Bezugsrechts ihrer Aktionäre durchzuführen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll dabei durch Ausnutzung des genehmigten Kapitals von bisher EUR 4.000.000,00 um bis zu EUR 1.999.999,00 auf bis zu EUR 5.999.999,00 gegen Bareinlagen erhöht werden. Der Bezugspreis je neuer Aktie wurde auf EUR 1,05 festgesetzt. Das Bezugsverhältnis wurde mit 2: 1 festgelegt, das heißt für zwei (2) bereits gehaltene Aktien erhält ein Aktionär ein rechnerisches Bezugsrecht auf eine (1) neue, aus dieser Kapitalerhöhung entstehende Aktie. Zur Umsetzung des Bezugsverhältnisses von 2: 1, hat ein Großaktionär verbindlich erklärt, auf das Bezugsrecht aus zwei Aktien zu verzichten. Die Bezugsfrist beginnt am 19. August 2020, 0:00 Uhr (MESZ), und endet am 2. September 2020, 12:00 Uhr (MESZ). Ein börslicher Bezugsrechtshandel für die Bezugsrechte findet nicht statt. Ein Zu- oder Verkauf von Bezugsrechten über die Börse ist daher nicht möglich. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Oktober 2019 gewinnanteilsberechtigt. Die Transaktion wird durch die Quirin Privatbank AG begleitet. Das Bezugsangebot erfolgt ohne Veröffentlichung eines Wertpapierprospekts unter Inanspruchnahme der Regelungen in § 3 Nr. 1 WpPG. Weitere Details zu der Transaktion sind dem Bezugsangebot zu entnehmen, das vor Beginn der Bezugsfrist im Bundesanzeiger unter www.bundesanzeiger.de, sowie auf der Internetseite der Gesellschaft (www.schumag.de) unter der Rubrik "Investor Relations / Sonstige Publikationen" veröffentlicht werden wird. Über die Schumag Aktiengesellschaft: Die Schumag Aktiengesellschaft produziert hochpräzise Teile aus Stahl, welche nach Kundenzeichnung in unterschiedlichen Stückzahlen, auch bis in den Millionenbereich, gefertigt werden. Im Bereich Normteile stellt die SCHUMAG Produkte für den Formen- und Werkzeugbau her. Zudem stellt die Gesellschaft Zeichnungsteile her. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.schumag.de Aachen, 17.08.2020 SCHUMAG Aktiengesellschaft Der Vorstand (Ende) Aussender: Schumag Aktiengesellschaft Adresse: Nerscheider Weg 170, 52076 Aachen Land: Deutschland Ansprechpartner: Marian Bogatzki Tel.: +49 2408 12-320 E-Mail: marian.bogatzki@schumag.de Website: www.schumag.de ISIN(s): DE0007216707 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Düsseldorf; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Hamburg; Freiverkehr in Berlin [ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1597752300553 ] © pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresAugust 18, 2020 08:05 ET (12:05 GMT)





