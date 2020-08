Wochenlang ging es für Wirecard an der Börse nach unten. Umso überraschender war heut der Blick auf den Kurs des Zahlungsdienstleisters. Mehr als 17 Prozent legte die Wirecard-Aktie am Mittag zu. Während Ende des vergangenen Monats die Zahl der Interessenten auf 77 beziffert wurde, sind es nun laut einem Bericht von Finance Forward nur noch 10 Unternehmen, die an Teilen des insolventen Unternehmens interessiert seien. Unter anderem ist die Rede von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...