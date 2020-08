...im Kielwasser von SAP. Der IT-Dienstleister lebt vor allem von einem Abo-Modell für die SAP-Transformation und arbeitet auch eng mit Microsoft zusammen. Zitat: "Wenndie Pandemie überwunden ist, erwarten wir eine Umstiegswelle auf SAP S4/HANA." Der Digitalisierungsschub bietet den größten Rückenwind für All for One.



Noch ein Zitat des Finanzvorstands: "Unser Geschäftsmodell ist für die Cloud-Szene in Deutschland wie geschaffen." Das ergibt eine Perspektive für den Umsatz von 350 bis 360 Mill. € im kommenden Jahr.



All for One Group ist damit ein Zukunfts-Investment. Und zwar mit permanenten Wachstumsraten, die von Quartal zu Quartal zuverlässig angegeben und auch erfüllt werden.



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Die Aktie für Jedermann".



