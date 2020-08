Von Andreas Kißler

DÜSSELDORF/BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat eine konkrete Antwort auf die Frage vermieden, ob der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) "kanzlerfähig" sei, bei einer Pressekonferenz mit Laschet aber zugleich dessen Führungsqualität in der Regierungskoalition des bevölkerungsreichsten Bundeslandes betont. "Ich habe immer gesagt, ich mische mich in die Nachfolge der Position, die ich innehabe oder hatte, nicht ein", betonte Merkel nach der Teilnahme an einer Kabinettssitzung in Düsseldorf.

"Ich habe für mich immer gesagt, wer CDU-Vorsitzende ist, muss auch bereit sein und natürlich auch fähig, Kanzler zu sein. Armin Laschet kandidiert, und als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen bringt er viele Qualifikationen mit sich", hob sie hervor. Ansonsten werde sie sich nicht einmischen, dies sei eine freie Entscheidung der CDU. Wenn man das größte Bundesland in einer Koalition von CDU und FDP regiere, die effizient arbeite und nicht durch Streitereien auffalle, dann sei das aber "zumindest ein Rüstzeug, das durchaus Gewicht hat".

Zum Ambiente des Besuches in Nordrhein-Westfalen im Vergleich zu ihrem von einer Kutschfahrt gekrönten Besuch bei Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) erklärte die Kanzlerin, sie sei glücklicherweise "ein Mensch, der sich an ganz verschiedenen Dingen freuen kann". Beide Besuche zeigten, "dass man auf ganz unterschiedliche Weise es sehr schön machen kann".

Laschet betonte, Ziel bleibe, dass der CDU-Parteitag im Dezember stattfinde und dort ein neuer Parteichef gewählt werde. Wegen der Corona-Pandemie erfolge der Parteitag aber "sehr konzentriert auf die Frage, die jetzt entschieden werden muss", wie es das Parteipräsidium beschlossen habe. Wichtig sei, "sich jetzt die ganzen Monate nicht mit innerparteilichen Dingen zu beschäftigen". Auf eine Frage bekräftigte er sein Interesse an einer "Teamlösung" für die CDU-Spitze. "Aber im Moment gibt es keinen Anlass zu glauben, dass sich das Team noch vergrößern könnte."

August 18, 2020

