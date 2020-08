Sensationelle Zahlen bei Home Depot und Walmart: Lohnt sich hier jetzt noch der Einstieg?

Die Corona-Pandemie hat der Weltwirtschaft einen heftigen Rückschlag versetzt. Doch einige Unternehmen konnten in den vergangenen Monaten sogar von der Krise profitieren. Dazu zählen auch die großen US-Handelskonzerne Home Depot (WKN: 866953 / ISIN: US4370761029) und Walmart (WKN: 860853 / ISIN: US9311421039), die am Dienstag Einblick in ihre neuesten Geschäftszahlen gaben.

Home Depot: Erwartungen getoppt

Bei der Baumarktkette The Home Depot wurde der Umsatz im abgeschlossenen zweiten Quartal (per 2. August) gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 23 Prozent auf 38,1 Mrd. US-Dollar gesteigert. Damit wurden die Erwartungen der Analysten deutlich getoppt, die nur von einem Umsatz von im Mittel 34,5 Mrd. US-Dollar ausgingen.

Kräftiger Gewinnanstieg

Beim Nettogewinn verzeichnete die weltweit größte Baumarktkette ein Plus von 25 Prozent auf 4,3 Mrd. US-Dollar beziehungsweise 4,04 US-Dollar je Aktie. Auch hier lagen die Prognosen der Analysten mit im Schnitt 3,71 US-Dollar je Aktie deutlich niedriger. Die Ergebnisse zeigen, dass viele Amerikaner die zeitweisen Lockdown-Maßnahmen genutzt haben, um verstärkt Haus- und Gartenarbeiten zu erledigen.

