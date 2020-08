In der abgelaufenen Woche wiesen die internationalen Aktienmärkte in einer freundlichen Tendenz auf. Der MSCI World (Euro)-Index kletterte um + 0,8 %.Das Thema des möglichen Ausbruchs einer 2. Welle der Corona-Pandemie stand in der letzten Woche an den weltweiten Börsen weiterhin im Hintergrund, nachdem in den USA die Neuinfektionszahlen seit 24.07. gegenwärtig weiterhin rückläufig sind und sich die Nachrichten relativ zeitnah bevorstehender (z.B. Moderna / USA und CUREVAC / Europa) bzw. in China und Russland angeblich sogar bereits erfolgter Impfstoffzulassungen gegen das COVID 19-Virus weltweit zunehmend verfestigten.Zudem verläuft auch die Gewinnberichtsperiode in den USA zum 2. Quartal weiterhin sehr erfreulich. Nachdem per 14.08. 91 % aller S&P 500-Konzerne ihre Zahlen vorgelegt hatten, konnten weiterhin in 81 % aller Fälle die Nettogewinnerwartungen der Analysten geschlagen werden, was ein exzellenter Wert ist, der weit über dem historischen Langfrist-Durchschnitt von nur 65 % und auch der gemittelten positiven Gewinnüberraschungsquote der letzten 4 Quartale von 71 % liegt. Für das 3. Quartal prognostizieren die Analysten im Konsens nun einen weiteren Reingewinnrückgang im S&P 500-Index um - 23 % gegenüber dem Vorjahr, nachdem im 2. Quartal bislang ein Gewinneinbruch von - 34 % gegenüber dem Vorjahr eintrat.

