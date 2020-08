Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Heidelberg (pta034/18.08.2020/19:10) - Der Aufsichtsrat der S&O Beteiligungen AG (ISIN: DE000A255G02) hat in seiner heutigen Sitzung den Unternehmer und Großaktionär der S&O Beteiligungen AG Herrn Sebastian-Justus Schmidt mit sofortiger Wirkung bis zum 31. Dezember 2021 zum weiteren Vorstandsmitglied der Gesellschaft bestellt. Weiterhin beschloss der Aufsichtsrat, dass beide Vorstände, Herr Hansjörg Plaggemars und Herr Sebastian-Justus Schmidt jeweils einzelvertretungsbefugt sind, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Herr Schmidt ist Director und Mehrheitseigentümer der BluGreen Company Limited. BluGreen Company Limited hält nach Stimmrechtsmitteilung vom 12. August 2020 insgesamt 61,47% der Stimmrechte der S& O Beteiligungen AG. Der Aufsichtsrat freut sich auf die künftige Zusammenarbeit mit Herrn Schmidt. Der Vorstand (Ende) Aussender: S&O Beteiligungen AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Hansjoerg Plaggemars Tel.: +49 6221 649 24 0 E-Mail: info@so-beteiligungen.de Website: www.so-beteiligungen.de ISIN(s): DE000A255G02 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Hamburg; Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin [ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1597770600565 ] © pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresAugust 18, 2020 13:10 ET (17:10 GMT)





