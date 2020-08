Gegen 16:30 Uhr am Dienstag startete SpaceX eine Falcon 9 mit weiteren 58 Starlink-Satelliten. An Bord befanden sich ebenfalls drei SkySat-Weltraumkameras. Die elfte Starlink-Mission startete SpaceX am Dienstag vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida. An Bord befanden sich 58 Starlink-Satelliten und drei SkySat-Satelliten der kalifornischen Experten für hochauflösende Erdfotografie aus dem All, Planet Labs. Die Trägerrakete vom Typ Falcon 9 wurde dabei zum vierten Mal für eine Starlink-Mission eingesetzt. Insgesamt handelte es ...

