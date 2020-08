QIAseq-SARS-CoV-2-Primer-Panel wandelt virale RNA-Proben in sequenzierbereite Bibliotheken um

QIAGEN Digital Insights bietet Lösungen für die Medikamenten-, Impfstoff- und epidemiologische Forschung zu COVID-19

QIAGEN (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat das innovative QIAseq-SARS-CoV-2-Primer-Panel für Next-Generation-Sequencing (NGS) des Genoms des neuartigen Coronavirus sowie integrierte Analyse- und Auswertungs-Workflows, die Erkenntnisse über die Entwicklung und Verbreitung des Virus ermöglichen sollen, auf den Markt gebracht. Die neuen Produkte erweitern als jüngste Neuzugänge das breite Angebot von QIAGEN an Probentechnologien, diagnostischen Tests und Instrumenten sowie Forschungswerkzeugen, die im weltweiten Kampf gegen die COVID-19-Pandemie eingesetzt werden können.

"Diese Lösungen verschaffen tiefer gehende, umfassendere Einblicke in die Biologie von SARS-CoV-2 und haben damit das Potenzial, die Forschung zur Prävention und Behandlung von COVID-19 zu beschleunigen. Je besser wir das neuartige Coronavirus und seine Entwicklung verstehen, desto größere Chancen hat die Welt, der Pandemie Einhalt zu gebieten", so Thierry Bernard, Chief Executive Officer von QIAGEN. "Wir arbeiten mit führenden Instituten und Unternehmen zusammen, um diese wichtigen Forschungsarbeiten voranzutreiben. Unser neues QIAseq-SARS-CoV-2-Primer-Panel und unsere Software-Pipeline ermöglichen Forschern Erkenntnisse zur Epidemiologie des Coronavirus sowie zur Metatranskriptomik, zur Immunreaktion und zu den Signalwegen und können so einen Beitrag zur Entwicklung von Medikamenten, Impfstoffen und Strategien für die öffentliche Gesundheit leisten."

Dank der optimierten Workflows des neuen QIAseq-SARS-CoV-2-Primer-Panels können innerhalb eines einzigen Tages Bibliotheken für die Sequenzierung erstellt werden, um bei epidemiologischen Ausbruchsuntersuchungen mittels NGS Veränderungen des viralen Erbguts festzustellen. Das Verfahren umfasst zwei Stufen: Im ersten Schritt werden ausgehend von einer viralen RNA-Probe mittels moderner QIAseq-Technologien eine Reverse Transcription und cDNA-Synthese durchgeführt und im zweiten Schritt Bibliotheken generiert, die mit den Sequenzierungsplattformen von Illumina kompatibel sind. Die Lösung unterscheidet sich von Hybrid-Capture-Lösungen durch einen schnelleren Workflow und weniger hohe Anforderungen in Bezug auf den Input.

Ein Überblick über die Lösungen von QIAGEN für Tests auf das Coronavirus erhalten Sie unter http://www.qiagen.com/coronavirus.

Informationen zu den NGS-spezifischen Lösungen für die COVID-19-Forschung finden Sie unter https://go.qiagen.com/CoronavirusNGS.

Einzelheiten zu QIAGENs SARS-CoV-2 Sequenzierungsservice finden Sie unter https://www.qiagen.com/applications/genomic-services/sars-cov-2-whole-genome-sequencing-services

