Auch in der abgelaufenen Handelswoche setzte sich die in der Vorwoche begonnene Korrektur der Edelmetallaktien fort. Anders als zuvor gaben aber nun auch die Edelmetalle selber nach.Dabei waren erneut aber weder der Schweizer Franken noch der US-Dollar wesentliche Performancetreiber. Der Dollar wertete gegen den Euro mit 0,52 % leicht ab, während sich der Wechselkurs des Euro zum Franken kaum bewegte.Umso mehr bewegten sich aber dafür die Edelmetalle.Der Goldpreis gab gegenüber der Vorwoche 4 % nach, während Silber im Wochenvergleich 6,6 % verlor. Und während Palladium im Wochenverlauf 2,4 % nachgab, verlor Palladium 1,56 % im Wochenvergleich.Diese Entwicklung der Edelmetalle wirkte sich überproportional auf das Themendepot Edelmetalle aus. Es gab um 5,01 % auf Euro-Basis nach, während es sich auf Franken-Basis um 5,03 % verringerte. Gegenüber dem Startzeitpunkt am 04.05.2020 legte das Depot auf Euro-Basis um 19,60 % und auf Franken-Basis um 21,90 % zu.

