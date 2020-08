NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind auch am Dienstag ein zweischneidiges Schwert geblieben. Während der Dow Jones Industrial mit seinen Standardwerten weiter nicht auf Touren kam, verbuchten andere Indizes neue Rekorde. Der technologielastige Nasdaq 100 schraubte seine Bestmarke auf 11 421 Punkte hoch und der S&P 500 folgte ihm mit einem Rekord von 3395 Zählern.



Der Nasdaq 100 legte am Ende um 0,98 Prozent auf 11 399,03 Punkte zu, während der marktbreite S&P um 0,23 Prozent auf 3389,78 Zähler stieg. Der Dow dagegen zeigte sich lustlos, er verlor 0,24 Prozent auf 27 778,07 Punkte. Während im Tech-Sektor individuelle Aktienstorys wie etwa um Tesla treiben, fehlt es dem Kursbarometer der Wall Street seit Tagen an Inspiration.



Laut Franz-Georg Wenner von Index-Radar kommt die Lethargie beim Dow im der saisonalen Sommerphase nicht überraschend. Für neue Impulse warten Anleger unter anderem auf Fortschritte in Washington bei den Verhandlungen über neue Konjunkturhilfen gegen die Folgen der Pandemie. Die in vielen Weltregionen bedrohliche Infektionsentwicklung blieb ebenfalls im Hinterkopf und außerdem heizte Präsident Donald Trump den Handelskonflikt mit China weiter an./tih/he



