FRANKFURT (Dow Jones)--Die RWE-Aktie stand im nachbörslichen Handel am Dienstag unter Druck. Bei Lang & Schwarz wurden die Titel 3,5 Prozent niedriger bei 33,05 Euro getaxt. Wie der Konzern mitteilte, wurde der Platzierungspreis für die geplante Kapitalerhöhung auf 32,55 Euro je Aktie festgesetzt. Daraus ergebe sich ein Bruttoemissionserlös von rund 2 Milliarden Euro.

Die Deutz-Aktie wurde bei dünnen Umsätzen 1,3 Prozent höher getaxt. Das Unternehmen will im Rahmen seiner Restrukturierung weltweit bis 2022 bis zu 1.000 Stellen abbauen, davon bis zu 350 an den deutschen Standorten. Ab 2022 will der Motorenhersteller jährlich rund 100 Millionen Euro an Kosten einsparen.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 12.860 12.882 -0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

August 18, 2020 16:40 ET (20:40 GMT)

