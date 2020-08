von Ralf Witzler, Euro am Sonntag B ernd Montag gibt sich optimistisch. "Zwei große Sprünge nach vorn" sieht der Chef von Siemens Healthineers in der Übernahme von Varian Medical Systems, "einen im Kampf gegen Krebs und einen in der Bedeutung des Unternehmens für die Gesundheitsversorgung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...