Seit im Jahr 2013 Teslas Ladestationen, die Supercharger, erstmals in Europa eingeführt wurden, wurden mehr als 5.000 Ladepunkte an mehr als 525 Standorten in ganz Europa in Betrieb genommen. Die Supercharger-Version 3 sollen dabei eine Ladekapazität von 250 kW ermöglichen.? Maximale Ladekapazität wird nicht mehr erreicht ? Ladezeit dadurch deutlich verlängert ? Phänomen tritt europaweit aufAuf InsideEV, einer News-Plattform speziell für elektrobetriebene Fahrzeuge, tummeln sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...