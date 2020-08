Orascom Development Holding AG: erzielt im ersten Halbjahr 2020 einen Umsatz von CHF 164.1 Millionen und ein bereinigtes EBITDA von CHF 27.2 MillionenEQS Group-Ad-hoc: Orascom Development Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresergebnis Orascom Development Holding AG: erzielt im ersten Halbjahr 2020 einen Umsatz von CHF 164.1 Millionen und ein bereinigtes EBITDA von CHF 27.2 Millionen19.08.2020 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.ODH ("Orascom Development Holding") (SIX ODHN.SW) hat die konsolidierten Ergebnisse für das erste Halbjahr 2020 veröffentlicht.Orascom Development Holding erzielt im ersten Halbjahr 2020 einen Umsatz von CHF 164.1 Millionen und ein bereinigtes EBITDA von CHF 27.2 MillionenHighlights- Gesamtumsatz im 1. Halbjahr 2020 von CHF 164.1 Millionen.- Bereinigtes EBITDA von CHF 27.2 Millionen, entsprechend einer Marge von 16.0%.- Netto-Immobilienverkäufe in Höhe von CHF 191.8 Millionen.- Forderungen aus Immobilienverkäufen steigen um 30.3% auf CHF 667.1 Millionen.- Abgegrenzte, noch nicht verbuchte Einnahmen aus Immobilienverkäufen erhöhen sich um 36.7% auf CHF 551.7 Millionen.- Verkauf eines 40'654 m2 grossen Grundstücks in El Gouna für CHF 6.4 Millionen.- Flüssige Mittel am Periodenende von CHF 180.1 Millionen.- Omar El Hamamsy per 1. September 2020 zum neuen CEO ernannt.Altdorf, 19. August 2020 - Die Intensität der Pandemie auf der ganzen Welt war im zweiten Quartal stärker ausgeprägt, nachdem verschiedene Restriktionen zur Eindämmung von Covid-19 eingeführt worden waren. Diese Beschränkungen hatten aufgrund des damit verbundenen Rückgangs des weltweiten Reise- und Tourismusaufkommens schwerwiegende Auswirkungen auf das Hospitality-Geschäft von ODH. Da die Beschränkungen in den verschiedenen Destinationen allmählich nachlassen, ist ODH auf die Rückkehr normalisierter Zustände vorbereitet und bleibt optimistisch für die Erholung des Immobilien- und Tourismussektors in den kommenden Monaten.Der Gesamtumsatz sank um 26.4% auf CHF 164.1 Millionen (1H 2019: CHF 222.9 Millionen), und es resultierte ein Bruttogewinn von CHF 43.6 Millionen (1H 2019: CHF 61.2 Millionen). Der Gruppe gelang es, die Bruttogewinnmarge dank verschiedener Kosteneinsparungsinitiativen in allen Bereichen mit 26.6% auf gutem Niveau zu halten (1H 2019: 27.5%). Das bereinigte EBITDA belief sich auf CHF 27.2 Millionen, ein Rückgang um 34.6% gegenüber dem Vorjahr (1H 2019: CHF 41.6 Millionen), während das EBITDA im ersten Halbjahr 2020 bei CHF 18.9 Millionen lag. Die allgemeinen und administrativen Ausgaben gingen von CHF 24.9 Millionen auf CHF 19.1 Millionen zurück. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf die Senkung der Marketingausgaben in allen Destinationen und die als Reaktion auf die Covid-19-Pandemie eingeführten Kosteneinsparungsinitiativen zurückzuführen.Die operativen Margen wurden durch die Einstellung internationaler Flüge und die vollständige Stilllegung des Hotelgeschäfts erheblich beeinträchtigt. Dementsprechend verzeichnete ODH in der Berichtsperiode einen Nettoverlust von CHF 19.2 Millionen (1H 2019: CHF 1.5 Millionen). Das Ergebnis wurde dabei durch Wechselkursverluste in Höhe von CHF 2.2 Millionen CHF belastet, verglichen mit Wechselkursgewinnen in Höhe von CHF 7.9 Millionen CHF im Vorjahr.Die Gruppe weist weiterhin eine solide Bilanz auf mit umfangreichen flüssigen Mitteln, die am Periodenende bei CHF 180.1 Millionen lagen. Die Gesamtverschuldung belief sich auf CHF 437.3 Millionen, während die Nettoverschuldung bei CHF 257.2 Millionen lag. Die Gruppe erzielte seit Anfang des Jahres weitere Einsparungen bei den Finanzierungskosten, wobei sich die Zinskosten um 14.4% auf CHF 17.9 Millionen CHF reduzierten (1H 2019: CHF 20.9 Millionen).Gruppe - Immobilien: Beschleunigung der Bauarbeiten Die Netto-Immobilienverkäufe gingen in der Berichtsperiode um 32.6% auf CHF 191.8 Millionen zurück (1H 2019: CHF 284.6 Millionen). Bei einigen der ausstehenden Reservationen dauerte es aufgrund von vorgeschriebenen sozialen Distanzierungsverfahren und Sperrstunden länger, um diese in Verträge umzuwandeln. Die Gesamtzahl der unter Vertrag genommenen Einheiten erreichte 478, verglichen mit 1'058 Einheiten im Vorjahr. O West leistet weiterhin den grössten Beitrag zu den Neuverkäufen (48% der Verkäufe), gefolgt von El Gouna (39% der Verkäufe), Oman (7% der Verkäufe), Makadi Heights (4% der Verkäufe) und Lustica Bay (2% der Verkäufe, hauptsächlich aufgrund saisonaler Effekte). El Gouna ragte weiterhin als "Reiseziel der Wahl" heraus und verzeichnete im Jahresvergleich einen Anstieg der Netto-Verkaufszahlen. Die Bauarbeiten verlangsamten sich im April und Mitte Mai aufgrund der von der Regierung in diesem Zeitraum verhängten Ausgangssperren. Der Umsatz sank um 23.1% auf CHF 89.8 Millionen (1H 2019: CHF 116.8 Millionen). Nichtsdestotrotz begann die Gruppe im Juni mit der Beschleunigung der Bauarbeiten an allen Destinationen und liefert alle Einheiten gemäss den vertraglichen Verpflichtungen pünktlich aus. Das EBITDA des Segments reduzierte sich um 14.4% auf CHF 28.0 Millionen (1H 2019: CHF 32.7 Millionen), da in der Berichtsperiode mehr Wohnungen als Villen verkauft wurden, welche im Vorjahr mitunmittelbaren Einnahmen für das Land verbunden waren. Die gesamten abgegrenzten Umsätze aus Immobilienverkäufen, die bis 2024 noch zu verbuchen sind, stiegen um 36.7% auf CHF 551.7 Millionen. Die Gesamtforderungen aus dem Immobilienportfolio nahmen derweil um 30.3% auf CHF 667.1 Millionen zu.Gruppe - Hotels: Herausforderndes Jahr für die Tourismusindustrie Nach soliden Ergebnissen in den ersten beiden Monaten des Berichtsjahres wurde der Hotelbetrieb in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften und Richtlinien während des grössten Teils des zweiten Quartals 2020 ausgesetzt. Alle Hotels der Gruppe (El Gouna, Taba Heights, Fayoum, Hawana Salalah, Jebal Sifah, Lustica Bay und Andermatt) mussten geschlossen werden, als Anfang März soziale Distanzierungsmassnahmen und Reisebeschränkungen in Kraft traten. Diese Beschränkungen führten zu einem Rückgang des Umsatzes um 55.4% auf CHF 37.3 Millionen (1H 2019: CHF 83.6 Millionen). Das EBITDA des Segments sank um 98.1% auf CHF 0.5 Millionen (1H 2019: CHF 26.3 Millionen). Nichtsdestotrotz führten die sofortige Umsetzung von Kosteneinsparungs- und Liquiditätsmassnahmen zu einem insgesamt positiven Bruttogewinn von CHF 3.5 Millionen. Im zweiten Quartal 2020 nutzte ODH die Zeit der vorübergehenden Schliessungen, um eine umfassende Reihe von Massnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und des Wohlbefindens der Mitarbeitenden und Gäste einzuführen. Das Standard-Hygieneprotokoll wurde umfassend verbessert, alle ägyptischen Hotels erhielten das "Corona secure"-Audit-Zertifikat der renommierten "TÜV Nord Group" aus Deutschland. Wo immer möglich wurde eine berührungslose Interaktion zwischen Gästen und Hotelpersonal eingeführt und die direkte Interaktion durch Online-Lösungen ersetzt. In Reaktion auf Covid-19 konzentrieren sich die Gruppenhotels weiterhin primär auf das Wohlergehen der Gäste und Mitarbeitenden, und ODH ergreift alle notwendigen Massnahmen, um die Widerstandsfähigkeit seines Geschäftsmodells zum Nutzen aller Beteiligten zu stärken.Gruppe - Destination Management: Anhaltend stabile Leistung trotz negativer Effekte von Covid-19Trotz herausfordernden Zeiten, denen die Welt gegenübersteht, hat das Segment Destination Management seine solide Basis behauptet und sicherte der Gruppe wiederkehrende Einnahmen. Der Umsatz stieg um 1.3% auf CHF 22.8 Millionen (1H 2019: CHF 22.5 Millionen) und die EBITDA-Verluste gingen von CHF 1.9 Millionen auf CHF 0.5 Millionen zurück. Der Umsatzanstieg resultierte aus höheren Einnahmen aus den Versorgungsfunktionen, zu denen Wasser und Elektrizität gehören. In El Gouna, Ägypten, haben die Arbeiten für die vierte Ausgabe des Gouna-Filmfestivals (GFF) begonnen, die vom 23. bis 31. Oktober 2020 stattfinden soll. Die Gruppe schloss die Einrichtung des neuen Veranstaltungsortes ab, womit die Eröffnungs- und Abschlusszeremonien und andere wichtige Netzwerkveranstaltungen in einem viel grösseren Aussenbereich stattfinden werden. Gleichzeitig wird weniger als die Hälfte der Gesamtkapazität der Innenkinos genutzt, um die sozialen Distanzierungsregeln zu gewährleisten. Die Veranstaltung wird ihr virtuelles Angebot ausbauen, damit Gäste, die nicht physisch vor Ort sein können, online am Festival partizipieren können.Ereignis nach dem Stichtag:Ernennung von Omar El Hamamsy zum neuen CEO per 1. September 2020 Am 29. Juli 2020 genehmigte der ODH-Verwaltungsrat die Ernennung von Omar El Hamamsy zum Chief Executive Officer (CEO) mit Wirkung per 1. September 2020. El Hamamsy kommt von McKinsey & Company, wo er als Senior Partner im Nahost-Büro tätig war und zuvor im belgischen Büro arbeitete, zu ODH. In seinen 18 Jahren bei McKinsey leitete er viele Praxisgruppen, darunter Reisen und Transport. Seine Mandanten bei McKinsey umfassten viele Sektoren, und er unterstützte sie bei Themen wie Strategie, Organisation, Verkauf und Marketing, operativer Betrieb sowie Finanzen. Omar El Hamamsy verfügt über einen Master-Abschluss der Universität Stanford.Die Ernennung des neuen CEO markiert das Ende des Interimsausschusses. Samih Sawiris, Jürgen Fischer und Naguib S. Sawiris werden sich wieder auf ihre Rolle als Mitglieder des ODH-Verwaltungsrates konzentrieren. Abdelhamid Abouyoussef wird die neue Position als Vorsitzender von Orascom Hotels Management (OHM), der Hotelmanagement-Gesellschaft der Gruppe, übernehmen. Ashraf Nessim wird seine Funktion als derzeitiger Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied der Geschäftsleitung fortsetzen.Ausblick 2020 Die meisten Länder, in denen ODH tätig ist, sind dabei, ihre gesundheitsbezogenen Massnahmen zu lockern, was sich allmählich positiv auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirkt. Die Gruppe hat in Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Andermatt eine stetige, schrittweise Verbesserung der Hotelreservierungen für Juli und August festgestellt. Obwohl neue lokale und internationale Beschränkungen diesen Trend beeinflussen könnten, spiegelt diesesverbesserte Reservierungstempo den Nachholbedarf und die Fähigkeit der Gruppe wider, eine Urlaubsoption anzubieten, die im Vergleich zu anderen Alternativen als "sicherer" empfunden wird. In El Gouna, Ägypten, wurde dieser Umstand während der El Adha Festtage, wo 887 Zimmer angeboten und eine Auslastung von 82% resultierte, nachdrücklich bestätigt.ODH beschleunigte das Bautempo in allen Destinationen und erwartet eine Steigerung des Immobilienumsatzes in der zweiten Jahreshälfte. Die Gruppe bleibt der Erfüllung aller vertraglichen vereinbarte Lieferungen verpflichtet. In Ägypten verzeichneten die Immobilienverkäufe in allen Destinationen einen deutlichen Aufschwung, wobei die Gesamtverträge und Reservierungen für Juli 2020 CHF 44.5 Millionen CHF erreichten, verglichen mit CHF 21.9 Millionen im Juli 2019. Die Umwandlung ausstehender Reservierungen in Verträge dauert aufgrund der für die Covid-19-Pandemie eingeführten Massnahmen zur sozialen Distanzierung länger als erwartet.CHF Mio. Juli Juli in % 2020 2019 Ägypten 44.5 21.9 102.9% Wir setzen unsere Strategie zur Beschleunigung der Monetarisierung der Landbank im Jahr 2020 und danach fort. ODH evaluiert weiterhin strategische Landverkaufsmöglichkeiten, die einen Mehrwert für eine Destination schaffen und den verborgenen Wert der Landbank für den Markt freisetzen.Die Gruppe bleibt bei ihrer früheren Position und sieht davon ab, für das Geschäftsjahr 2020 eine Ergebnisprognose zu machen. Wir werden aber anlässlich unserer vierteljährlichen Ergebnispräsentation sowie bei weiterer Kommunikation mit dem Markt eine Aktualisierung zur sich entwickelnden Situation geben. In der Zwischenzeit gibt uns die grundlegende Stärke des Geschäfts während der Pandemie die Zuversicht, alle anstehenden Verpflichtungen zu erfüllen. Wir glauben, dass die Massnahmen, die ODH als Reaktion auf diese beispiellosen Zeiten ergriffen hat, sicherstellen, dass das Geschäft nach der Pandemie erfreulich ist.Details zu den Destinationen El Gouna, Rotes Meer El Gouna bestätigt seinen Ruf auch unter den gegenwärtigen beispiellosen Umständen und bleibt das "Ziel der Wahl". Die Immobilienverkäufe stiegen weiter an mit einer Zunahme um 4.9% auf CHF 74.6 Millionen (1H 2019: CHF 67.3 Millionen), verbunden mit einem Anstieg der durchschnittlichen Verkaufspreise um 24.7% auf CHF 3'388 pro Quadratmeter. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage ist die Einführung eines neuen Immobilienprodukts im 4. Quartal 2020 mit einem Gesamtbestand von USD 88.0 Millionen ist. Das Bautempo beschleunigt sich und die Baustellen werden zu 100% ausgelastet, ergänzt durch alle notwendigen Vorsichts- und Sicherheitsmaßnahmen. ODH ist es gelungen, das Baubudget die Destination im Jahr 2020 auf CHF 64.7 Millionen zu erhöhen, wodurch für 2020 Immobilieneinnahmen in der Grössenordnung von CHF 112-123 Millionen verbunden sein dürften. Wir planen, in diesem Jahr 254 Einheiten auszuliefern, wobei die Hauptlieferungen in Abu Tig Hill, Tawila, Ancient Sands, Cyan und Sabina stattfinden und dabei die vertraglichen Lieferverpflichtungen erfüllt werden. Der Immobiliensektor setzte den Aufwärtstrend fort, reflektiert in einem Umsatzanstieg um 25.1% auf CHF 59.8 Millionen (1H 2019: CHF 47.8 Millionen).Die Hotels wurden im zweiten Quartal aufgrund der mit Covid-19 verbundenen Entscheidung, den Hotelbetrieb in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften und Richtlinien vom 19. März bis Mitte Mai einzustellen, erheblich beeinträchtigt. Der Segmentumsatz sank um 57.3%, von CHF 35.8 Millionen im Vorjahr auf CHF 15.3 Millionen in der Berichtsperiode. Der Umsatz pro Zimmer lag bei CHF 31 im Vergleich zu CHF 80 vor einem Jahr. Die Belegungsrate aller Zimmer erreichte 32% im 1. Halbjahr 2020 (1. Halbjahr 2019: 84%), wobei zu beachten ist, dass die meisten Zimmer in den ersten beiden Monaten des zweiten Quartals 2020 geschlossen waren und die Wiedereröffnung mit einer begrenzten Anzahl von Zimmern begann, um den von der Regierung aufgestellten Kapazitätsrichtlinien zu entsprechen. Der durchschnittliche Zimmerpreis lag bei CHF 67 (1H 2019: CHF 67).Es wurden flexible Buchungs- und Stornierungsoptionen eingeführt, um sicherzustellen, dass die Hotels in Bezug auf die Geschäftserholung vor der Konkurrenz bleiben und gleichzeitig die langfristige Marktposition von ODH geschützt wird.Der Bereich Destination Management setzte seine positive Entwicklung fort und steigerte den Umsatz um 4.5% auf CHF 18.7 Millionen (1H 2019: CHF 17.9 Millionen).Im Einklang mit der strategischen Richtung, die Monetarisierung der Landbank zu beschleunigen, verkauften wir ein 40'654.5 Quadratmeter grosses Grundstück in El Gouna an "Mangroovy for Hotels" als Erweiterung deren Projekts. Das Grundstück wird verschiedene Arten von Dienstleistungen zur Bedienung von Residenzen und Gästen umfassen. Der Gesamtwert der Transaktion beträgt CHF 6.4 Millionen.Erstwohnungsmarkt: O West, Ägypten Die netto verkauften Einheiten waren von den Restriktionen rund um die Pandemie betroffen und lagen bei CHF 92.5 Millionen (1H 2019: CHF 160.6 Millionen). Die Verkäufe in der Berichtsperiode beinhalten CHF 31.1 Millionen aus kommerziellen Verkäufen (Schulentwicklungsvereinbarungen). Darüber hinaus wurden dem O West Club 213 neue Mitgliedschaften hinzugefügt (der Mitgliederbeitrag beträgt CHF 8'600), womit sich Anzahl Mitglieder im O West Club auf 1'148 erhöhte. Die gesamten Immobilieneinnahmen von O West erreichten CHF 6.2 Millionen gegenüber CHF 23.8 Millionen im Vorjahr. Die Gruppe beschleunigt das Bautempo weiter und hat erfolgreich alle Baugenehmigungen für die Phase 1 der Destination erhalten. Wir haben zudem den Bauvertrag für die erste Phase unterzeichnet, welche 445 Villen umfassen wird und bis Ende Juni 2021 abgeschlossen werden sollten.In der Berichtsperiode unterzeichnete ODH drei Schulentwicklungsvereinbarungen. Die seit Anfang 2020 erfolgreich abgeschlossenen Transaktionen für die Bildungszone führen zu Mittelzuflüssen an ODH von insgesamt CHF 32.2 Millionen. Die Einnahmen aus den Vereinbarungen haben im 2. Quartal 2020 eingesetzt (CHF 7.8 Millionen), die Restzahlungen werden in den kommenden Quartalen folgen. Der Gesamtumsatz von O West erreichte im 1. Halbjahr 2020 CHF 14.0 Millionen (1H 2019: CHF 23.8 Millionen).Hawana Salalah, Oman Trotz der Herausforderungen, die Covid-19 mit sich brachte, war die Verpflichtung zur pünktlichen Lieferung gross. Das Forest Island-Projekt hat bereits mit der Übergabe seiner +200 Einheiten begonnen, wobei die vollständige Übergabe noch vor Ende des Jahres erwartet wird. Das Bautempo in den übrigen Immobilienprojekten "Lily and Laguna Gardens" beschleunigt sich ebenfalls, und die pünktliche Lieferung wird für Q2 und Q4 2021 erwartet. Der Bau von Phase I des vierten 5-Sterne-Hotels am Strand schreitet voran, wobei die Eröffnung für Ende des 4. Quartals 2021 geplant ist. Die Immobilieneinnahmen erreichten im CHF 13.2 Millionen (1H 2019: CHF 20.5 Millionen CHF) und der Netto-Immobilienverkäufe lagen bei CHF 8.4 Millionen (1H 2019: CHF 21.9 Millionen).Im Oman stellten alle Reiseveranstalter ihre Aktivitäten ab dem 11. März ein, nachdem sie in den ersten Monaten der Wintersaison ein starkes Ergebnis erzielt hatten. Das Gouvernorat Dhofar, in dem das Hawana-Salalalah-Projekt angesiedelt ist, ist bis auf weiteres abgeriegelt und hat aufgrund der Covid-19-Pandemie keinen Zugang zu anderen Gebieten. Das Salalah Rotana Resort und das Fanar Hotel & Residences wurden am 1. Juli nur für Einwohner des Gouvernorats Dhofar wiedereröffnet, während das Juweirah Boutique Hotel weiterhin geschlossen bleibt. Die Einnahmen der Hotels gingen um 42.9% auf CHF 13.3 Millionen zurück (1H 2019: CHF 23.3 Millionen). Dennoch gelang es den Hotels, einen positiven Bruttogewinn von CHF 3.6 Millionen zu erzielen (1H 2019: CHF 9.3 Millionen). Die Belegungsrate erreichte 37%. Da die inländischen Lockdowns nach wie vor in Kraft sind, bleibt die Vorhersehbarkeit der Nachfrage für die Sommer- und die Khareef-Saison sehr begrenzt, obwohl ein anhaltend starkes Interesse der wichtigsten europäischen Märkte für die Wintersaison spürbar ist. Hotelrestaurants, Schwimmbäder und der Hawana Aqua Park bleiben weiterhin geschlossen. Der Gesamtumsatz von Hawana Salalah war durch die Schliessung der Hotels beeinträchtigt und reduzierte sich entsprechend um 37.9% auf CHF 27.7 Millionen (1H 2019: CHF 44.6 Millionen).Lutica Bay, Montenegro The Chedi Lustica Bay entwickelte ein erweitertes Unterhaltungsprogramm für die Sommersaison, da Montenegro anfangs fast keine Covid-19-Fälle meldete und die Eröffnung von Hotels ab dem 15. Juni erlaubte. Leider ist im Juli ein Anstieg der Neuinfektionsrate zu verzeichnen, und während der Sommermonate werden weitere Reisebeschränkungen in der Region erwartet. Trotz der Auswirkungen der Pandemie wurde der Bau von zwei neuen Apartmenthäusern (23 Apartments) im Gebiet Centrale und einem Apartmenthaus (10 Apartments) im Marina Village abgeschlossen. Darüber hinaus wurden die Abschlussarbeiten am Haupthafen inklusive des Leuchtturms und des Hauptentwurfs für den Golfplatz abgeschlossen. Die Immobilieneinnahmen erreichten CHF 8.0 Millionen. Der Gesamtumsatz in Lutica Ba ging im 1. Halbjahr 2020 um 32.2% auf CHF 8.6 Millionen zurück (1H 2019: CHF 12.7 Millionen).Jebel Sifah, Oman Die meisten der 150 Wohnungen von "Jebel Sifah Heights" wurden übergeben, die Landschaftsgestaltung und die damit verbundenen Einrichtungen fertiggestellt. Mit dem Bau und dem Spatenstich von 115 Einheiten, die die Phase I des Projekts "The Beachfront" bilden, wird Anfang des vierten Quartals 2020 begonnen. Die Netto-Immobilienverkäufe erreichten CHF 4.9 Millionen (1H 2019: CHF 6.7 Millionen). Das Sifawy Boutique Hotel nahm seinen Betriebam 5. Juli wieder auf, es war vom 11. März an wegen Covid-19 geschlossen, während der Golfplatz gemäss Regierungsdekreten nur für Mitglieder in Betrieb ist. Das Vermietungsgeschäft von Wohnraum wird in grossem Umfang aktiviert, wobei der Fokus auf lokalem Tourismus aus Muscat liegt. Jeglicher Zugang zu den Stränden und Pools ist nach wie vor verboten. Der Jachthafen nahm seinen Betrieb am 23. Mai wieder auf. Der Gesamtumsatz in der Destination Sifah lag im 1. Halbjahr 2020 bei CHF 3.3 Millionen CHF (1H 2019: CHF 15.4 Millionen).Makadi Heights, Ägypten Im 2. Quartal 2020 wurden weitere Bestände in "Bayou", "Jade" und "Sole" hinzugefügt. Die drei Phasen umfassen vollständig fertiggestellte Doppelhäuser, freistehende Villen und Wohnungen mit einem Gesamtbestand von CHF 9.3 Millionen. Die Netto-Immobilienverkäufe gingen um 45.4% auf CHF 7.1 Millionen zurück (1H 2019: CHF 13.0 Millionen). Die Bauarbeiten der Phase 2 des Projekts schreiten voran und sollen 2022 abgeschlossen werden. Mit der Beschleunigung des Baufortschritts wird erwartet, dass die Einnahmen in den kommenden Quartalen zunehmen werden. Der erste Fussballplatz im Clubhaus wurde eröffnet, und der Bau der Tennisplätze wurde abgeschlossen. Der Gesamtumsatz in der Destination Makadi lag bei CHF 1.2 Millionen (1H 2019: CHF 1.5 Millionen).Taba Heights, Ägypten Taba Heights, ein Reiseziel nur mit Hotels, wurde durch die Anweisungen der Regierung, alle Hotels ab dem 19. März 2020 zu schliessen und alle internationalen Flüge bis zum 1. Juli 2020 auszusetzen, stark in Mitleidenschaft gezogen. Dementsprechend wurde nur eines der sechs Hotels eröffnet. Das Strand Beach & Golf Resort verfügt über 503 Zimmer, von denen 251 Zimmer zugänglich sind, entsprechend der von der Regierung angeordneten maximalen 50%igen Kapazität. Die Belegungsrate sank auf 14% (1H 2019: 39%). Der Bruttoverlust lag bei CHF 1.7 Millionen (1H 2019: CHF 0.06 Millionen) und der Gesamtumsatz in der Destination Taba ging im ersten Halbjahr 2020 um 66.0% auf CHF 1.8 Millionen zurück (1H 2019: CHF 5.3 Millionen).The Cove, VAE The Cove Rotana blieb mit Ausnahme des Zeitraums ab dem 11. Mai bis zum 15. Juni, der für die Sanierung des Grundstücks genutzt wurde, für lokale Besucher geöffnet. Die Marktbedingungen sind nach wie vor schwierig, insbesondere wegen der Aussetzung des internationalen Tourismus während des zweiten Quartals, auch wenn dieser am 7. Juli 2020 wieder angelaufen ist. Die Auslastung des Hotels erreichte 38% (1H 2019: 71%) und die Einnahmen gingen auf CHF 5.9 Millionen zurück (1H 2019: CHF 15.4 Millionen). Der Bruttogewinn reduzierte sich auf CHF 1.1 Millionen (1H 2019: CHF 5.5 Millionen). Seit Anfang Juli nimmt die Hotelbelegung allmählich zu, was auf die lokale Nachfrage aus Dubai an den Wochenenden zurückzuführen ist.Eco-Bos in Cornwall, Grossbritannien Im Gegensatz zu vielen anderen Standorten in Grossbritannien und weltweit wurden die Arbeiten vor Ort nie unterbrochen, obwohl es aufgrund von Covid-19 einige Hindernisse und Verzögerungen gab. ODH zog £ 3.0 Millionen von £18.0 Millionen von der Shawbrook Bank ab, die zuvor gesprochen wurden, um das Projekt mit dem Bau von 296 Häusern zu beginnen. Positiv zu vermerken ist, dass der sich beschleunigende Trend zum Vorruhestand und zur Heimarbeit sowie die niedrigen Zinssätze und die Verfügbarkeit von Hypotheken den Wohnungsmarkt in Cornwall und insbesondere Projekte unserer Art stark unterstützen.Über Orascom Development Holding (ODH):ODH ist eine führende Entwicklerin von integrierten Ortschaften/Städten, die Hotels, Privatvillen, Wohnungen, Freizeiteinrichtungen wie etwa Golfplätze und Jachthäfen aber auch unterstützende Infrastruktur umfassen. Das breit diversifizierte Portfolio von Orascom Development umfasst Destinationen in sieben Ländern (Ägypten, Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Schweiz, Marokko, Montenegro und Grossbritannien). Die Gruppe betreibt momentan neun Destinationen: vier in Ägypten; (El Gouna, Taba Heights, Makadi Heights, und Byoum), The Cove in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jebel Sifah und Hawana Salalah im Oman, Lustica Bay in Montenegro sowie Andermatt in der Schweiz. Die Aktien von ODH sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. ODH hat kürzlich O West gestartet, die neueste Erweiterung ihres Portfolios und ihr erstes Projekt in Kairo, Ägypten, in der Stadt des 6. Oktober.Kontakt for Investoren: Sara El Gawahergy Head of Investor Relations Head of Strategic Projects Management Tel: +20 224 61 89 61 Tel: +41 418 74 17 11 Email: ir@orascomdh.comKontakt für Medien: Philippe Blangey Partner Dynamics Group AG Tel: +41 432 68 32 35 Email: prb@dynamicsgroup.chDisclaimer & Cautionary Statement: THESE MATERIALS ARE BEING PROVIDED TO YOU SOLELY FOR YOUR INFORMATION AND ARE STRICTLY CONFIDENTIAL AND MUST NOT BE REPRODUCED, DISCLOSED OR FURTHER DISTRIBUTED TO ANY OTHER PERSON, OR PUBLISHED, IN WHOLE OR IN PART, FOR ANY PURPOSE. IN PARTICULAR, NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY PART OR COPY OF IT MAY BE TAKEN OR TRANSMITTED INTO THE UNITED STATES OF AMERICA (THE "UNITED STATES") OR TO U.S. PERSONS OR DISTRIBUTED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY PART OR COPY OF IT MAY BE TAKEN OR TRANSMITTED INTO, OR DISTRIBUTED OR REDISTRIBUTED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN, OR TO ANY RESIDENT THEREOF. ANY FAILURE TO COMPLY WITH THESE RESTRICTIONS MAY CONSTITUTE A VIOLATION OF UNITED STATES, AUSTRALIAN, CANADIAN OR JAPANESE SECURITIES LAWS. THE DISTRIBUTION OF THIS DOCUMENT IN OTHER JURISDICTIONS MAY BE RESTRICTED BY LAW, AND PERSONS INTO WHOSE POSSESSION THIS DOCUMENT COMES SHOULD INFORM THEMSELVES ABOUT, AND OBSERVE, ANY SUCH RESTRICTIONS. THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN OR CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR A SOLICITATION OF ANY OFFER TO BUY SECURITIES IN THE UNITED STATES OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH OFFER OR SOLICITATION IS NOT AUTHORIZED OR TO ANY PERSON TO WHOM IT IS UNLAWFUL TO MAKE AN OFFER OR SOLICITATION. THE SECURITIES OF OD HOLDING HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES OR TO OR FOR THE ACCOUNT OR THE BENEFIT OF "U.S. PERSONS" (AS SUCH TERM IS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED) ABSENT REGISTRATION OR AN EXEMPTION FROM REGISTRATION UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED. OD HOLDING NOR ITS SHAREHOLDERS INTEND TO REGISTER ANY PORTION OF THE OFFERING IN THE UNITED STATES OR CONDUCT A PUBLIC OFFERING OF SECURITIES IN THE UNITED STATES. THIS DOCUMENT IS DIRECTED ONLY AT PERSONS (i) WHO ARE OUTSIDE THE UNITED KINGDOM OR (ii) WHO HAVE PROFESSIONAL EXPERIENCE IN MATTERS RELATING TO INVESTMENTS FALLING WITHIN ARTICLE 19(5) OF THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (AS AMENDED) (THE "ORDER") OR (iii) WHO FALL WITHIN ARTICLE 49(2)(a) TO (e) ("HIGH NET WORTH COMPANIES, UNICORPORATED ASSOCIATIONS ETC.) OF THE ORDER (ALL SUCH PERSONS TOGETHER BEING REFERRED TO AS "RELEVANT PERSONS"). ANY PERSON, WHO IS NOT A RELEVANT PERSON, MUST NOT ACT OR RELY ON THIS COMMUNICATION OR ANY OF ITS CONTENTS. ANY INVESTMENT OR INVESTMENT ACTIVITY TO WHICH THIS COMMUNICATION RELATES IS AVAILABLE ONLY TO RELEVANT PERSONS AND WILL BE ENGAGED IN ONLY WITH RELEVANT PERSONS. IN ANY EEA MEMBER STATE THAT HAS IMPLEMENTED DIRECTIVE 2003/71/EC (TOGETHER WITH ANY APPLICABLE IMPLEMENTING MEASURES IN ANY EEA MEMBER STATE, THE "PROSPECTUS DIRECTIVE") THIS COMMUNICATION IS ONLY ADRESSED TO AND IS ONLY DIRECTED AT QUALIFIED INVESTORS IN THAT EEA MEMBER STATE WITHIN THE MEANING OF THE PROSPECTUS DIRECTIVE. THIS DOCUMENT CONSTITUTES NEITHER AN OFFER TO SELL NOR A SOLICITATION TO BUY ANY SECURITIES AND IT DOES NOT CONSTITUTE A PROSPECTUS PURSUANT TO ARTICLES 652A AND/OR 1156 OF THE SWISS CODE OF OBLIGATIONS OR ARTICLES 32 ET SEQ. OF THE LISTING RULES OF THE SWX SWISS EXCHANGE. A DECISION TO INVEST IN SHARES OF THE GROUP SHOULD BE BASED EXCLUSIVELY ON THE ISSUE AND LISTING PROPECTUS PUBLISHED BY THE GROUP FOR SUCH PURPOSE. THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS NOT INTENDED TO LEAD TO THE CONCLUSION OF ANY CONTRACT OF WHATSOEVER NATURE, IN PARTICULAR WITHIN THE TERRITORY OF EGYPT, THE UNITED ARAB EMIRATES, KUWAIT, MOROCCO, OMAN AND SAUDI ARABIA. THESE DOCUMENTS MAY CONTAIN CERTAIN FORWARD-LOOKING STATEMENTS AND INFORMATION IN RELATION TO ORASCOM DEVELOPMENT HOLDING AG WHICH REFLECT THE CURRENT VIEWS AND/OR EXPECTATIONS OF THE COMPANY AND THE COMPANY' S MANAGEMENT IN RESPECT OF THE COMPANY'S PERFORMANCE, ACTIVITIES, AND FUTURE EVENTS. SUCH FORWARD LOOKING STATEMENTS INCLUDE, AMONG OTHER, STATEMENTS THAT MAY PREDICT, FORECAST, SIGNIFY OR IMPLY FUTURE RESULTS PERFORMANCE OR ACHIEVEMENTS, AND MAY CONTAIN WORDS SUCH AS "UNDERSTANDS", "ANTICIPATES", "EXPECTS", "ESTIMATES" "IT IS LIKELY" OR OTHER TERMS OR EXPRESSIONS WITH SIMILAR MEANING. THESE STATEMENTS ARE SUBJECT TO A NUMBER OF RISKS, UNCERTAINTIES AND ASSUMPTIONS. THE COMPANY CAUTIONS READERS THAT CERTAIN RELEVANT FACTORS MIGHT BE THE CAUSE FOR ACTUAL RESULTS TO DIFFER FROM THE PLANS, GOALS, EXPECTATIONS, ESTIMATES AND INTENTIONS EXPRESSED IN THIS DOCUMENT. NEITHER THE COMPANY NOR ANY RELATED COMPANIES, DIRECTORS, OFFICERS, REPRESENTATIVES OR EMPLOYEES THEREOF SHALL IN ANY EVENT BE LIABLE AS TO THIRD PARTIES (INCLUDING INVESTORS) FOR ANY INVESTMENTS OR BUSINESS DECISIONS ADAPTED OR ACTS PERFORMED BY THEM ON THE BASIS OF THE INFORMATION ANY STATEMENTS CONTAINED HEREIN OR FOR ANY CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR SIMILAR DAMAGES DERIVED THEREFROM. ANY MARKET INFORMATION AND COMPANY'S COMPETITIVE POSITION DATA INCLUDING MARKET PROJECTIONS USED IN THIS DOCUMENT HAVE BEEN DERIVED FROM IN COMPANY'S STUDIES, MAR KET RESEARCH REPORTS, PUBLICLY AVAILABLE DATA AND INDUSTRY PUBLICATIONS. ALTHOUGH THE COMPANY HAS NO REASON TO BELIEVE THAT THIS INFORMATION OR THESE REPORTS ARE INACCURATE IN ANY MATERIAL, RESPECT, THE COMPANY HEREBY STATUS THAT IT HAS NOT INDEPENDENTLY CHECKED ANY COMPETITIVE POSITION, MARKET SHARE, MARKET VOLUME, MARKET GROWTH OR OTHERS. NEITHER THE COMPANY NOR ANY RELATED COMPANIES, DIRECTORS, OFFICERS, REPRESENTATIVES OR EMPLOYEES THEREOF SHALL IN ANY EVENT BE LIABLE AS TO THIRD PARTIES (INCLUDING INVESTORS) FOR ANY INVESTMENTS OR BUSINESS DECISIONS ADAPTED OR ACTS PERFORMED BY THEM ON THE BASIS OF THE INFORMATION ANY STATEMENTS CONTAINED HEREIN OR FOR ANY CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR SIMILAR DAMAGES DERIVED THEREFROM. ANY MARKET INFORMATION AND COMPANY'S COMPETITIVE POSITION DATA INCLUDING MARKET PROJECTIONS USED IN THIS DOCUMENT HAVE BEEN DERIVED FROM IN COMPANY'S STUDIES, MARKET RESEARCH REPORTS, PUBLICLY AVAILABLE DATA AND INDUSTRY PUBLICATIONS. ALTHOUGH THE COMPANY HAS NO REASON TO BELIEVE THAT THIS INFORMATION OR THESE REPORTS ARE INACCURATE IN ANY MATERIAL, RESPECT, THE COMPANY HEREBY STATUS THAT IT HAS NOT INDEPENDENTLY CHECKED ANY COMPETITIVE POSITION, MARKET SHARE, MARKET VOLUME, MARKET GROWTH OR OTHERS. ALTHOUGH THE COMPANY HAS NO REASON TO BELIEVE THAT THIS INFORMATION OR THESE REPORTS ARE INACCURATE IN ANY MATERIAL, RESPECT, THE COMPANY HEREBY STATUS THAT IT HAS NOT INDEPENDENTLY CHECKED ANY COMPETITIVE POSITION, MARKET SHARE, MARKET VOLUME, MARKET GROWTH OR OTHERS.Ende der Ad-hoc-MitteilungSprache: Deutsch Unternehmen: Orascom Development Holding AG Gotthardstraße 12 6460 Altdorf Schweiz Telefon: +41 41 874 17 17 Fax: +41 41 874 17 07 E-Mail: ir@orascomdh.com Internet: www.orascomdh.com ISIN: CH0038285679 Valorennummer: A0NJ37 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1120247Ende der Mitteilung EQS Group News-Service1120247 19.08.2020 CET/CEST