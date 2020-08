Der Zahlungsabwickler konnte am gestrigen Handelstag deutlich zulegen. Die Aktie kletterte bis zum Handelsende um 6,21% auf 1,29 Euro. Dabei ging es intraday im Hoch sogar bis auf 1,46 Euro nach oben. Berichten zufolge sind inzwischen noch zehn Unternehmen an einer Übernahme von Teilen des Geschäfts interessiert. So nehmen derzeit unter anderem die Deutsche Bank und Paypal die Wirecard-Technologie unter die Lupe. ____________________________________________________________________________ Der Autor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...