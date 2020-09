(shareribs.com) Frankfurt / New York 03.09.2020 - Technologiewerte verzeichnen am Donnerstag teils kräftige Gewinnmitnahmen. An der Wall Street liegen Papiere von Tesla und Nvidia unter Druck. Auch Facebook und Microsoft konsolidieren. Der DAX verbessert sich am Nachmittag um 0,4 Prozent auf 13.296 Punkte, gestützt von Covestro, Volkswagen und Continental. Delivery Hero, Infineon und Deutsche Börse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...