Das geht aus den Beschlussvorschlägen für die Hauptversammlung des Flughafen Wiens am 4. September hervor, über die am Mittwoch auch der "Kurier" berichtete. Nachzubesetzen sind auch die Aufsichtsräte Werner Kerschl und Robert Lasshofer. Lasshofer geht mit Jahresende als Chef der Wiener Städtischen Versicherung in Pension und tritt auch als Flughafen-Aufsichtsrat zurück. Sein Nachfolger, sowohl am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...